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18歲嫩妹大完便「往樓下丟」！一樓住戶崩潰：採光罩都是屎

▲▼日男連偷18座馬桶，被警察封為「馬桶之神」。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲女子從高空拋屎到樓下，砸在一樓住戶的採光罩。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者柯振中／綜合報導

有沒有懶成這樣？江蘇常洲某大樓的一樓住戶指控，樓上時常有人丟下排遺物，嚇得她不敢開窗，找管委會介入了解，也都沒人承認。警方接獲報案，經過逐步排查，終於逮到了作案嫌犯，沒想到竟是一名18歲的嫩妹。

根據《現代快報》報導，林姓女子住在這棟大樓的一樓，從去年開始，時常有人從高空中丟下東西，若是瓜皮、紙屑也就算了，沒想到丟下來的竟是大便，還用塑膠袋包裹著，一砸在採光罩上，接著開始傳出惡臭。

林姓女子痛批，住在低樓層的住戶都不敢開窗戶，也不敢把衣物、棉被等拿到外面晾，人也不敢走來走去，唯恐哪天突然被大便砸到。

林女找了管委會，到樓上去查找，想揪出拋糞者，但沒有人承認，貼了「禁止丟大便」的公告，依舊收效甚為，管委會無奈之下，只能安裝監視器往上拍，以遏止丟大便的歪風。

▼女子的行為太過誇張，氣得一樓住戶報警處理。（圖／《現代快報》）

▲▼高空拋糞。（圖／《現代快報》）

裝完監視器以後，拋糞者有稍微收斂一點，沒想到今年9月又開始作案，且每次都挑晚上丟大便，根本拍不清楚。所幸警方調閱監視器，逐步過濾樓層，終於鎖定了特定住戶，最後成功逮到人。

令人吃驚的是，不斷向樓下丟大便的人，竟是18歲的王姓女子，王女原先住在江蘇鹽城，來到常洲與男友租房同居，男友的父親也同住在一起。王女表示，男友上班的期間，房裡只剩下她與男友的父親，出臥室上廁所不方便，所以才在臥室裡大便，再裝到垃圾袋裡向下丟。

警方調查後，依照尋釁滋事罪，將王姓女子逮捕。當地員警也說，2021年3月以後，「高空拋物」正式入刑，若從建築物、其他高空拋擲物品，且情節嚴重，將被判一年以下有期徒刑、拘役或管制，甚至還要繳納罰金，得不償失。

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