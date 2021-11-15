南部地區政風業務聯繫會議　南檢整合資源共同打擊綠能不法犯罪

▲台南地檢署在台南市立圖書館新總館召開「2021年台南地區政風業務聯繫會議」，會議由檢察長葉淑文親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化檢察機關與行政機關之業務聯繫，台南地檢署召開「2021年台南地區政風業務聯繫會議」，會議由檢察長葉淑文親自主持，邀請法務部廉政署南部地區調查組組長黃元冠、台灣高等檢察署政風室主任胡佳吟蒞臨，台南市政風處處長許志雲及中央、地方政府及公營事業機構政風主管等約100餘人與會。

葉淑文檢察長表示，政風機構因遍及各行政機關，與機關人員及民眾接觸頻繁，其重要性不言而喻，而地區政風業務聯繫中心之主要功能，在於擔任司法機關與行政機關聯繫之窗口，除有效整合各機關資源外，更可避免情資訊息因層層轉報延誤偵辦契機，同時也期勉透過「聯繫中心」就社會矚目議題進行深入研析、瞭解癥結之所在，使台南地檢署與政風機構連結更密切，以防弊於未然。

綠能發展係政府近年重要能源政策，為超前部屬犯罪偵防，使政策順利落實執行，台南地檢署2021年5月13日結合台南市政府、法務部廉政署、經濟部等共同辦理「2021年綠能與廉政座談會」，並於今年10月18日由台灣高等檢察署與經濟部能源局主辦，台南地檢署承辦的「檢察機關與綠能企業聯繫座談會」等均圓滿完成，藉此瞭解業者對綠能政策意見與建議，並有效暢通公私部門雙向交流管道。葉檢察長也期許持續結合各政風機構橫向資源，加強檢察機關和政風機構間的協調聯繫，共同推動透明廉潔綠能產業，避免不當外力之介入。

這次政風聯繫會議特別邀請台南市政府經發局局長陳凱凌分享「永續能源之綠能發展困境與地方政府之行政作為」，包含台南市推動太陽光電之概況及成果、遭遇「綠蟑螂」干擾等困境，期望透過司法與行政機關間之跨域合作，成立廉政平臺等作為，以優化綠能企業發展環境；另會議中由台南地檢署郭書鳴檢察官講述「不法外力干擾綠能產業發展情資蒐報要領」，強調檢察機關打擊不法犯罪之決心，期藉由整合資源凝聚共識，跨域共同維護綠能產業健全發展，以落實政府「非核家園及綠色能源」之施政方針。