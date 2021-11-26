　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

好市多黑五最後2天！牛小排、AirPods Pro耳機下殺　第6波優惠曝光

▲▼好市多黑色購物節第5天。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑色購物節將進入倒數2天。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（26）日邁入第5天，將迎來週末倒數2天的下殺優惠！而好市多APP也搶先公開明（27）日第6精選優惠項目，生鮮肉類祭出美國頂級無骨牛小排，3C產品則有備受矚目的APPLE AirPods Pro 降噪耳機、HP 15.6吋筆電、86吋電視等，通通享折扣價。

好市多「黑五限定」第6天精選優惠商品在26日晚間搶先曝光，包括：美國頂級無骨牛小排真空包美國珍蜜蘋果APPLE AirPods Pro 降噪耳機搭MAGSAFE充電盒菲利浦86吋 4K ANDROID 顯示器HP 15.6吋筆記型電腦象印土風鍋岩谷 4.1 KW卡式瓦斯爐，通通享超殺折扣價。現場也將有其他黑五限定優惠商品，從家電、3C、寢具、生活用品、保養清潔用品、服飾、生鮮食品⋯等都有。

▲▼好市多黑色購物節第6天下殺優惠品搶先看。（圖／翻攝自好市多APP）

▲▼好市多黑色購物節第6天下殺優惠品搶先看。（圖／翻攝自好市多APP）

▲▼好市多黑色購物節第6天下殺優惠品搶先看。（圖／翻攝自好市多APP）

▲▼好市多黑色購物節第6天下殺優惠品搶先看。（圖／翻攝自好市多APP）

▲▼好市多黑色購物節第6天下殺優惠品搶先看。（圖／翻攝自好市多APP）

▲▼好市多黑色購物節第6天下殺優惠品搶先看。（圖／翻攝自好市多APP）

▲▼好市多黑色購物節第6天下殺優惠品搶先看。（圖／翻攝自好市多APP）

▲▼好市多黑色購物節第6天下殺優惠品搶先看。（圖／翻攝自好市多APP）

▲▼好市多黑色購物節第6天下殺優惠品搶先看。（圖／翻攝自好市多APP）

▲▼好市多黑色購物節第6天下殺優惠品搶先看。（圖／翻攝自好市多APP）

▲好市多黑色購物節第6天下殺優惠品搶先看。（圖／翻攝自好市多APP）

好市多黑五開跑5天以來，已祭出超過百樣下殺品，其中以服飾、民生用品折扣最好。因天冷緣故，民眾紛紛搶購禦寒棉被、衣物等商品，品牌外套千元就能入手；第3天起家電類買氣上升，還有電視折扣近萬元，也有人買來當尾牙抽獎品。

第4天許多生活用品、進口保養清潔用品受到消費者青睞，如洗髮精、修護乳膏、牙膏等祭出優惠，相當熱銷，有不少已經搶購一空。第5天則有民眾期待的生鮮肉類，人體工學椅也被搶搬。而像是聖誕節慶佈置、小孩玩具及用品、廚具、鍋具、寢具等也十分受關注。

▲▼好市多黑色購物節第5天。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑色購物節限定生鮮肉類優惠，十分受歡迎。（圖／記者林育綾攝）

好市多「黑色購物節」倒數2天，27日至28日提早至上午8點開門，也會在前一天於好市多APP搶先公佈隔日優惠品項，但實際價格必須至現場了解。業者也在價位標示牌上註明，優惠商品皆數量有限，售完為止，因此有需求的民眾，可以把握特價期間入手！

►冬日「除濕小幫手」特價了！

ET快訊
新魔王毒株再入侵1國！全球4地淪陷
撞擊畫面曝！18歲男大生下課返家　對撞左轉休旅喪命
快訊／船卡住開不動　船長潛水排除卡船底身亡
獨／被C300哥撞飛…女外送員超慘現況曝！1毛賠償都拿不到
0°C線在這！下周2波冷氣團襲台　周末「超強冷空氣」報到
好市多黑五第6波！　牛小排、AirPods Pro下殺
搶到好市多黑五特價樂歪！　他回家一看細節後悔
感謝狀丟垃圾桶！網紅12月還有「2間大學」演講　學生怒火：喊

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

獎勵誠實納稅！東森得易購、新零售獲頒「績優營業人」

防疫型雙下巴滿街跑！妙齡女打消脂針心悸？醫：市售多款消脂針只有一種有合法認證

好市多黑五最後2天！牛小排、AirPods Pro耳機下殺　第6波優惠曝光

晨光土司料理大賽又來了！土司料理達人快發揮創意把萬元好禮帶回家

【廣編】仕高利達攜手「金曲怪物新人」　共創年度歌曲

最快19分鐘到貨！美廉社合作foodpanda「數位柑仔店」將拓點300家

張文綺從歌手到主持　出道12年身材始終如一

不限量！速食店連3天「烤雞、烤雞腿第2件5折吃」　再喝飲料買1送1

快搶貨！好市多黑五第5天「人體工學椅」被狂搬　美國里肌超熱賣

「黑色星期五」起源竟和這件事有關　購物節賣場優惠一次看

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

開車等紅燈…BTS防彈少年團突現身表演！　女主持人被V爆擊：我不會洗車了XD

台中一蘭拉麵開幕狂粉排60小時　他花3萬↑買第3位「得到限量碗」

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

獎勵誠實納稅！東森得易購、新零售獲頒「績優營業人」

防疫型雙下巴滿街跑！妙齡女打消脂針心悸？醫：市售多款消脂針只有一種有合法認證

好市多黑五最後2天！牛小排、AirPods Pro耳機下殺　第6波優惠曝光

晨光土司料理大賽又來了！土司料理達人快發揮創意把萬元好禮帶回家

【廣編】仕高利達攜手「金曲怪物新人」　共創年度歌曲

最快19分鐘到貨！美廉社合作foodpanda「數位柑仔店」將拓點300家

張文綺從歌手到主持　出道12年身材始終如一

不限量！速食店連3天「烤雞、烤雞腿第2件5折吃」　再喝飲料買1送1

快搶貨！好市多黑五第5天「人體工學椅」被狂搬　美國里肌超熱賣

「黑色星期五」起源竟和這件事有關　購物節賣場優惠一次看

藻礁永存承諾惹議　黃暐瀚諷蔡英文：反毒辯稱反海洛因但不反大麻

泱泱最愛無糖豆漿+3招練出傲人身材　「5大誤區」原來不能這樣喝

捐發票做公益　北區國稅局兌換虎年水果月曆開始了！

新魔王株B.1.1.529突襲！擴散4地全球近百例　各國因應措施一次看

台灣全球防疫評比狂掉29名　國民黨：蔡政府是「防疫豬隊友」

台灣國際茶業博覽會租20攤位　花蓮館推蜜香紅茶找來郭子乾代言

官網未曝光！台中西區空租店面終去化　日系藥妝低調展店

透天正在蓋「外觀一片黑」　他路過看傻！用途驚呆：建商有良心

海外神卡最高回饋10%！　達人：「黑五」血拚留意3件事

狂掃蕩黑幫球棒隊　彰警帶回黑幫18人逮賭博案50人

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

消費熱門新聞

好市多黑五「第5波超殺夯品」一次看！

7-11最新發票中獎名單出爐

買民生品中200萬！全聯開出特獎

一開門就被買走！好市多51萬「財富女神黃金條塊」秒殺完售

4大超商「黑五購物節優惠」一次看

快訊／全家花不到百元中200萬！名單一次看

速食店連3天烤雞、烤雞腿第2件5折吃

好市多黑五最後2天！第6波優惠曝光

4大超商「黑五購物節優惠」來了

好市多黑五第4天優惠品曝光！

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

好市多「黑五」第5波下殺品曝光

張文綺出道12年　身材始終如一

美式賣場黑五購物節首日人潮湧現

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

新變種Nu魔王來了！前台大醫示警「這隻可能玩真的」

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮

鄧佳華送餐了！豪曝一日薪資「買286萬阿法」

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

惹不起「天生易怒」星座Top 3

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

JKF女郎賈曈曈落網畫面曝！　低胸露深溝狼狽遭逮

鳳梨女友「上空只剩胸貼」夜店狂嗨！

更多

最夯影音

更多
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因
已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面