好市多黑五最後2天！牛小排、AirPods Pro耳機下殺　第6波優惠曝光

▲好市多黑色購物節將進入倒數2天。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（26）日邁入第5天，將迎來週末倒數2天的下殺優惠！而好市多APP也搶先公開明（27）日第6精選優惠項目，生鮮肉類祭出美國頂級無骨牛小排，3C產品則有備受矚目的APPLE AirPods Pro 降噪耳機、HP 15.6吋筆電、86吋電視等，通通享折扣價。

好市多「黑五限定」第6天精選優惠商品在26日晚間搶先曝光，包括：美國頂級無骨牛小排真空包、美國珍蜜蘋果、APPLE AirPods Pro 降噪耳機搭MAGSAFE充電盒、菲利浦86吋 4K ANDROID 顯示器、HP 15.6吋筆記型電腦、象印土風鍋、岩谷 4.1 KW卡式瓦斯爐，通通享超殺折扣價。現場也將有其他黑五限定優惠商品，從家電、3C、寢具、生活用品、保養清潔用品、服飾、生鮮食品⋯等都有。

▲▼好市多黑色購物節第6天下殺優惠品搶先看。（圖／翻攝自好市多APP）

▲▼好市多黑色購物節第6天下殺優惠品搶先看。（圖／翻攝自好市多APP）



▲▼好市多黑色購物節第6天下殺優惠品搶先看。（圖／翻攝自好市多APP）

▲好市多黑色購物節第6天下殺優惠品搶先看。（圖／翻攝自好市多APP）

好市多黑五開跑5天以來，已祭出超過百樣下殺品，其中以服飾、民生用品折扣最好。因天冷緣故，民眾紛紛搶購禦寒棉被、衣物等商品，品牌外套千元就能入手；第3天起家電類買氣上升，還有電視折扣近萬元，也有人買來當尾牙抽獎品。

第4天許多生活用品、進口保養清潔用品受到消費者青睞，如洗髮精、修護乳膏、牙膏等祭出優惠，相當熱銷，有不少已經搶購一空。第5天則有民眾期待的生鮮肉類，人體工學椅也被搶搬。而像是聖誕節慶佈置、小孩玩具及用品、廚具、鍋具、寢具等也十分受關注。

▲好市多黑色購物節限定生鮮肉類優惠，十分受歡迎。（圖／記者林育綾攝）

好市多「黑色購物節」倒數2天，27日至28日提早至上午8點開門，也會在前一天於好市多APP搶先公佈隔日優惠品項，但實際價格必須至現場了解。業者也在價位標示牌上註明，優惠商品皆數量有限，售完為止，因此有需求的民眾，可以把握特價期間入手！