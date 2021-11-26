國小學童赴埔榮體驗「兔子裝」　學習防疫知識並感受一線辛勞

▲國小學童體驗穿上全副防疫裝備，向第一線防疫人員致敬（下同）。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

國內新冠疫情漸趨穩定，醫護等第一線防疫人員居功厥偉，為讓學生學習防疫相關知識，埔里鎮育英國小及暨南大學人社中心合作，日前帶領學童們前往台中榮總埔里分院，親身穿上隔離衣等防疫裝備，也體驗感受第一線防疫人員的工作環境和困難辛苦，希望未來成為防疫小尖兵。

活動當天，育英國小學童們全副武裝、人人穿上黃色「兔子裝」，紛紛興奮地表示：「老師，好熱呀」、「我的手都濕了」、「頭髮也濕了」、「戴手套好難穿衣服」、「我的媽媽也是在醫院工作喔」。

最後對在疫情期間並肩作戰、守護國人健康的第一線防疫人員，育英國小學生們也舉起大大的字報「感謝守在第一線的您，辛苦了！」，致上最大的謝意和敬意，也與醫護人員攜手共學，齊心防疫。

埔榮醫院指出，此次活動透過院方身心科職能治療師設計的系列活動，讓小朋友透過情境體驗遊戲的過程，認識並學習防疫相關知識，尤其是因為全程穿著隔離衣並帶著手套及頭套完成任務，所以更能感受到第一線防疫人員在工作中揮汗如雨的狀況及辛苦。



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