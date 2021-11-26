快訊／增12例境外移入「6人突破性感染」　3人打科興最多！

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增12例境外移入確定病例，其中6人為突破性感染，其中3人接種過2劑科興疫苗，2人接種AZ，1人接種國藥。

指揮中心說明，今日新增12例境外移入個案，為9例男性、3例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自越南(3例，案16666、案16675、案16677)、印尼(6例、案16667、案16668、案16670-16673)、緬甸(案16669)、柬埔寨(案16674)及中國(案16676)入境，入境日介於今(2021)年11月11日至11月25日。

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▲指揮中心公布11/26確診數。（圖／指揮中心提供）

▲11/26境外移入確診病例。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

指揮中心統計，截至目前國內累計4,394,659例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,376,567例排除)，其中16,566例確診，分別為1,922例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。