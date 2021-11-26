推銷電話被婉拒！「噴超派9字」秒掛斷　他0反擊悔炸：太囂張

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人三天兩頭接到推銷電話，若在上班時間或繁忙之際，通常都是快速婉拒，甚至直接掛斷，就有網友好聲好氣地說，現在沒有空，沒想到對方態度超差，嗆聲完更神速終結通話，令他錯愕不已，而這情況也讓大票網友莫名惱火。

網友昨在「爆怨2公社」發文表示，剛剛接起電話，對方先是問好，表明自己是XX銀行，而他一聽是推銷來意後，立刻婉拒道「不好意思，我現在沒空喔！」

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怎料，該行員突然態度神轉，怒嗆「沒空就不要接電話啦！」接著以迅雷不及掩耳的速度將電話掛斷，而來不及反應的他，就這樣看著短短9秒的通話時間，傻眼直呼「頭一次遇到這麼囂張的。」

▲對方也不廢話，嗆完直接掛電話。（圖／翻攝自爆怨2公社）

對此，網友們紛紛回應，「哇賽！這如果是我，絕對打回去客服客訴一波」、「我會回：抺修幹某」、「這種比我早掛的，真的很讓人很氣噗噗」、「他可能第一天上班」、「應該是詐騙，正常不敢這樣」、「社會上什麼人都有，這種人就算了吧」、「通常這是詐騙集團」。

另外，這段遭遇也引起共鳴，不少人表示，「我遇過賣保險的，講了一大堆之後問你同意嗎？我回不同意耶，然後，他說...那你聽那麼久，就掛我電話了」、「現在XX銀行都很兇，還被他們約輸贏」、「電話行銷很辛苦的，所以體恤他們的方法就是不要接，等他們掛掉後趕快封鎖那個號碼」、「電話接起有以下關鍵字，銀行、貸款、借貸、車貸、資格，馬上掛掉加封鎖」。