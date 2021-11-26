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社會 社會焦點 保障人權

公文太多怕逾期…三重23歲天兵警「刻長官章」自己批！被抓包慘了

▲▼三重分局。（圖／記者陳豐德攝）

▲三重分局傳出違紀案。（圖／記者陳豐德攝）

記者陳豐德、莊智勝／新北報導

新北市三重警分局爆發違紀案，一名許姓員警任職偵查隊期間，僅因公文量太大，竟動歪腦筋私刻主官印鑑自行審批公文，全案今年10月曝光，分局清查許員至少以偽造印鑑批閱了200多件公文，立即依偽造變造公文書罪將其移送，並記一大過轉調警備隊。

據調查，許員(23歲)是警專36期畢業，2019年10月分發到三重分局偵查隊任職，但許卻認為業務量繁重，為避免越積越多的公文逾期未結，竟突發奇想私刻楊姓分隊長、鄭姓前任偵查隊長、以及代為決行章等3枚印鑑，自行批改公文、歸檔。

全案直到今年10月間，楊姓分隊長無意間見到工友阿姨推著大量公文準備歸檔，隨手拿起一本翻閱，卻赫然發現自己並未看過這份公文，但上方卻蓋著自己的職名章，且仔細一看，該章又與自己所有的印鑑樣式些微不同，且手寫的簽核日期也非自己筆跡，全案因此曝光。

三重警分局事後展開調查，發現許員偽批公文多達200餘件，已經嚴重影響公文正確性，涉犯刑法第211條、第213條、第218條第一項，11月16日依法將其移送新北地檢署偵辦，另記一大過處分，提列違紀傾向人員外，同時也將他改調警備隊任職，靜待偵審結果。三重警分局強調，違法違紀決不護短、必依法送辦，後續也將持續教育、宣導，強化員警法治觀念，要求落實公文承辦流程，以防類案再生。

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