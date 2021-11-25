來不及見親人最後一面！議員怒控二殯：火化了家屬還在找車位

▲台北市立第二殯儀館近日車格限縮，導致民眾抱怨連連。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台北市立第二殯儀館近期因新建工程，導致車格限縮，不少前來弔唁的民眾和殯葬業者苦無車位可停，台北市議員應曉薇就接獲陳情指出，有民眾甚至連親人都火化了，卻還找不到車位，最後錯過告別的時間而留下遺憾。對此，北市殯葬處表示，將增闢臨時停車場，並延長殯儀館接駁專車忠孝復興線，以解決車位不足的狀況。

應曉薇接獲台北市葬儀商業同業公會陳情表示，二殯整建工程擴大導致館內車位遭到限縮，許多殯葬業者不僅無處停車卸貨，就連弔唁民眾想選擇大眾運輸或專車搭乘，也因沒有直達車輛或無專車接送，導致開車前往後發生大排長龍的現象，等到親人都火化了，民眾還在停車場找車位。

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北市殯葬處指出，二殯工程預估2023年4月完工，目前正進行地上1層結構體工程及景觀工程施工，原有的286格車位因配合二期工程僅剩98格，而附近的辛亥路高架橋下停車場原本也有160格停車格，但因耐震補強工程限縮到59格，未來將增聘黎元臨時停車場，並在二殯火化場周邊土地徵收後規劃臨時停車空間，以解決停車位不足困境。

殯葬處透露，目前的「懷恩專車」計有公館、六張犁、忠孝復興3條路線，近期將與交通局公運處研議延長忠孝復興路線至第一殯儀館站點的方案，同時也會加緊二殯施工進度，希望能夠縮短停車等交通衝擊的時間，陣痛期還請民眾多加包容、支持。

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