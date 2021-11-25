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老闆急事外出2小時！客人自煮麵「吃飽全乖乖付錢」　監視器畫面曝

客人自己拉麵、下麵，還對著牆壁上的結帳碼掃碼付錢。（圖／截自微博）

▲客人自己拉麵、下麵，還對著牆壁上的結帳碼掃碼付錢。（圖／截自微博） 

圖文／CTWANT

一名麵店老闆開店以來，定價遠遠低於市價，對老人、清潔工等顧客收費更低，甚至免費提供愛心餐、還可以打包！他日前因此舉遭同業上門打巴掌而鬧上警局。昨（24日）他有急事外出，明明不在店裡，但手機卻一直收到客人付款通知，原來大批顧客竟「DIY」自己下廚，吃完還用手機付錢，讓他好感動！

影／有洋蔥…麵店老闆急事外出2hr　顧客「DIY拉麵」全部乖乖付帳

▲孫男經常提供愛心餐。（圖／百度，下同）

孫姓老闆的麵店「太康烤全羊」開在大陸河南省鄭州，一碗燴麵只賣人民幣8元（約台幣35元），對於一些老人家、清潔工或窮困、殘疾人士，他收費更低，甚至還經常不收錢，請客人吃愛心餐，離開店裡還讓他們打包一碗帶回家。

影／有洋蔥…麵店老闆急事外出2hr　顧客「DIY拉麵」全部乖乖付帳

▲孫姓老闆。

孫男這樣的行徑雖然獲得好評，但同業看到他的人氣越來越旺也心生不滿，21日有人跑到他的店鬧事，還當眾賞了孫男一巴掌！孫男表示，鬧事的人早就有了，從他一碗麵只賣8元開始，一名年輕人每週都會來店裡罵他搞壞市場行情。

影／有洋蔥…麵店老闆急事外出2hr　顧客「DIY拉麵」全部乖乖付帳

▲孫姓老闆之前遭同行賞巴掌。

孫男表示自己是吃「百家飯」長大的，為了要回饋社會才會訂這樣的價錢，至於打他的人在22日親自道歉、兩人已握手言和，但昨日孫男還是去了一趟警局。當時他心想不會去很久，所以店也沒關就急著出門，沒想到短短2小時，手機卻不斷收到顧客的付款通知。

影／有洋蔥…麵店老闆急事外出2hr　顧客「DIY拉麵」全部乖乖付帳

▲動手男子和孫姓老闆握手言和。

孫男表示當時正是中午，回到店裡發現滿滿的客人，他們全部自己下麵、撈鍋、端碗、結賬，讓他忍不住說：「這麼多年第一次遇到客人自己吃、自己下，很感動！」有的顧客付的錢，甚至比訂價還高出許多，這才知道他一個月賺不到人民幣千元（約台幣4400元）。

影／有洋蔥…麵店老闆急事外出2hr　顧客「DIY拉麵」全部乖乖付帳

▲孫男提供愛心麵。

網友看後紛紛留言表示「去鄭州一定吃」、「大家都好暖，點讚」、「自己甩麵也太好笑了吧」、「他的麵還是現拉的」、「自己動手，豐衣足食」、「好人有好報」。

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