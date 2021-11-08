鄭文燦見証　星宇航空與萬能科大產學合作意向書簽約

▲星宇航空與萬能科大產學合作意向書簽約。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

星宇航空與萬能科大8日於市府，由市長鄭文燦做見証，進行產學合作意向書簽約。星宇航空董事長張國煒表示，航空業牽涉的技術層面廣、服務衍生性高，課本所教的內容通常只有30%-40%左右，有超過一半以上都需要透過實作執行，這是星宇航空成立以來首次進行產學合作，非常有意義，能教導學生了解航空業，也是社會服務的一部分。

鄭文燦指出，星宇航空在2018年成立，投資30億元於遠雄自貿港區成立運籌中心，作為機組人員報到中心、航機監控中心及空地勤人員訓練中心；2019年於機場管制區興建保稅大樓，引進自動倉儲設備；2020年建置飛機修護棚廠，儘管這兩年受疫情挑戰，仍一步步扎實成長，相信疫情之後，航空業會逐漸恢復運量，星宇航空能展翅高飛，成為台灣連結世界的重要航空公司之一。

而萬能科技大學投入航空產業人才培養，設有航空暨工程學院及觀光餐旅暨管理學院，許多科系都與航空產業相關，在少子化之下，學生人數仍不斷成長，成為培育航空業人才的搖籃，其與星宇航空建立產學合作平台，將能提供職場學習場域，相信對學生們會有更多幫助。包括市府秘書長黃治峯、經發局長郭裕信、秘書處長顏子傑、航空城公司董事長陳錫禎、勞動局長吳宏國、青年局代理局長涂淳惠、星宇航空董事長張國煒、萬能科技大學校長莊暢等皆一同出席。