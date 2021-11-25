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快訊／7-11開出1張千萬發票！最新發票中獎名單出爐

▲▼110年9-10月發票。（圖／記者周姈姈攝）

▲110年9-10月發票開獎了。（圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／台北報導

110年9-10月發票今（25）日開獎，統一超商共有1位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有8位百萬得主。

統一超商統計有1位消費者獲得千萬大獎，在苗栗縣的大坪門市購買共148元的CITY CAFE與飲料。 還有3位獲得2百萬特獎，一人在台南市安南區的安學門市購買共63元的CITY CAFE與茶葉蛋；一人在彰化縣的溪東門市購買共177元的飲料、熱狗、茶碗蒸及包子；一人台北市大安區的和樂門市購買共204元的麵包、鮮乳與飲料、零食糖果。

另外，8位雲端發票專屬獎百萬得主，1人台南市安平區慶平門市購買共210元的進口冰品；1人雲林縣斗六市永昌門市購買共100元的民生用品；1人新竹縣寶山鄉積七門市購買23元的鮮乳；1人台北市大安區誠安門市購買共28元的飲用水；1人桃園市桃園區民越門市購買共70元的罐裝咖啡、鮮乳；1人台北市北投區奇岩門市購買共98元的三明治及御飯糰；1人高雄市左營區翠峰門市購買共53元的麵包及優酪乳；1人台南市北區豐盛門市購買共89元的飲料及便當。

▲▼最新發票中獎名單。（圖／7-11提供）

▲最新發票中獎名單。（圖／7-11提供）※點圖放大

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