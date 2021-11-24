汐止男懷疑被戴綠帽！連5刀「穿心」活活刺死老婆　士檢聲押

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區23日凌晨發生一起凶殺案！越南籍移工范姓男子，懷疑被越南妻劉女戴綠帽，竟持25公分料理刀趁妻不注意朝胸口猛刺5刀。刺殺完妻子後，試圖拿菜刀刺自己右頸部，所幸警方及時到場將他壓制。警訊後依殺人罪嫌移送士林地檢署，檢複訊認范男涉犯殺人罪，罪嫌重大且有逃亡疑慮，向法院聲請羈押。

汐止警23日晚間11時許獲報，汐止區福德一路巷內一處貨櫃屋發生凶殺案，警火速抵達現場，發現25歲越南籍劉姓女子胸口有刀傷躺在血泊裡，明顯死亡。

警方通知劉姓雇主（57歲）發現行凶者是越南籍移工范姓丈夫（27歲），范嫌刺死妻子後，跑回移工宿舍企圖持菜刀自殘，警立即制止搶下菜刀，將人送往汐止國泰醫院就醫，范嫌右側脖子則留下一道長10公分刀傷，經醫生初步診斷無生命危險。

▼汐止越籍范姓移工持刀狠刺越籍劉姓妻子，跑回宿舍企圖自殘 。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，貨櫃屋為洗衣工廠臨時搭建廚房，2把刀都是從廚房取得。范嫌在洗衣工廠擔任洗衣工，劉妻在附近食品工廠擔任作業員，2人來台時間不到3年，卻因醋夫懷疑她與別人有染命喪刀下。

檢警也發現，劉女手臂沒有任何抵抗防禦性傷痕，研判當時事發突然，她根本沒有時間反應，而胸口有5處刀傷，心臟遭貫穿為致命主因。

由於范嫌屬外籍移工弱勢族群，在法扶律師陪同製作筆錄後，晚間移送地檢署複訊，檢方複訊後，認定范男涉犯殺人重罪且有逃亡之虞， 晚間向法院聲請羈押。

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