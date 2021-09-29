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膠囊咖啡100%回收再利用！優雅知性女神許瑋甯任Nespresso台灣首位咖啡永續大使

▲▼ 膠囊咖啡100%回收再利用！優雅知性女神許瑋甯任Nespresso台灣首位咖啡永續大使 。（圖／品牌提供）

▲Nespresso台灣首位咖啡永續大使選定台灣知性優雅女神許瑋甯，帶領咖啡愛好者一同踏上咖啡完美鋁程。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

台灣人愛喝咖啡也懂喝咖啡，隨著第三波精品咖啡浪潮的崛起，大家對品飲咖啡更加講究完整的體驗，在意咖啡產地、絕佳品質、享受杯中風味，同時也日漸看重咖啡品牌永續經營模式。而身為咖啡膠囊領航品牌的Nespresso，不僅風味多元，且長期為消費者打造極致的咖啡體驗，是許多咖啡愛好者的首選，同時，Nespresso在永續行動上也早已達到100%回收能力。

即便如此，還是聽見許多消費者對於咖啡膠囊的環保疑慮，如：不知道Nespresso鋁製咖啡膠囊可以100%被回收再利用；不了解回收後的運用及永續行動對環境造成的改變；或者即使擁有良好的環保生活觀但卻難以落實行動。

延續在全球各市場充分落實回收永續行動，Nespresso也在台灣發展出獨特且創新的作法：一方面攜手遍及各縣市與離島地區的郵局首創業界合作24小時i郵箱咖啡膠囊回收服務，突破時間限制與提高回收便利性；另一方面，在咖啡膠囊回收再利用的實務應用，不僅與台大產學合作，將回收咖啡渣應用於有機堆肥回饋台灣農業，鋁製外殼則與在地廠商攜手，打造再生鋁製品回饋消費者。今年Nespresso更公布台灣首位「咖啡永續大使」，選定和品牌形象不謀而合的台灣知性優雅女神許瑋甯，帶領咖啡愛好者一同踏上咖啡完美「鋁」程。

▲▼咖啡膠囊100%回收再利用！優雅知性女神許瑋甯任Nespresso台灣首位咖啡永續大使。（圖／業者提供）

▲Nespresso運用遍及全台縣市及離島的郵局合作，邀請消費者輕鬆前往家裡附近的i郵箱回收咖啡膠囊，突破時間限制，更提高回收便利性。

「咖啡永續大使」許瑋甯：喝一杯咖啡，也能落實環保行動

「很多人都有回收環保的概念，卻很容易放過當下萌起的永續念頭，擔任Nespresso咖啡永續大使最重要的目標就是希望影響更多人，一起採取行動開始改變！」許瑋甯身體力行許多生活好習慣，在演藝圈重視環保、永續出名，她特別分享了只要從生活的小事情做起，落實環保行動並不難，像是隨手關燈、洗米水洗碗…等等，她最近還挑戰用回收咖啡渣施肥成功種青蔥，她表示：「實現永續最簡單的就是從一杯咖啡做起，畢竟咖啡現在是很多人生活中的必需品，透過選擇咖啡就可以發揮自身永續力量。」

許瑋甯分享過去覺得喝咖啡是一件很大人、很時髦的事情，直到漸漸愛上咖啡後，會開始研究咖啡香氣、烘焙手法，享受每天隨著當下的心情決定喝拿鐵或黑咖啡。十幾年前住飯店時，忽然很想喝咖啡，剛好房間裡有Nespresso咖啡機，第一眼就被精緻外型吸引，品飲後更是驚豔膠囊咖啡依然封存細緻曼妙的香氣口感，更透過深入了解Nespresso咖啡完美「鋁」程後，發現原來Nespresso的鋁製膠囊可以100%回收再利用，甚至回收後可以再製成腳踏車、筆記本、筆筒、鉛筆…等，不僅破除傳言中不環保的問題，取之於大地、回敬於大地的永續精神更讓她深感敬佩。

▲▼咖啡膠囊100%回收再利用！優雅知性女神許瑋甯任Nespresso台灣首位咖啡永續大使。（圖／業者提供）

▲許瑋甯認為，環保從生活小事做起，選擇咖啡也可以落實永續行動

行動是永續的開始－Nespresso與台灣在地農業永續合作

▲▼咖啡膠囊100%回收再利用！優雅知性女神許瑋甯任Nespresso台灣首位咖啡永續大使。（圖／業者提供）

▲響應永續！Nespresso全台門市及郵局i郵箱都可以輕鬆回收飲用完的咖啡膠囊，透過回收再利用，極大化每一顆咖啡膠囊的永續價值。

疫情喚醒許多消費者反思地球與人類之間的關係，永續與產地關懷的意識愈來愈強烈，Nespresso也不忘發揮回收咖啡渣再生用途，透過與在地實驗農場及台灣大學園藝系合作，孕育數十種鮮甜有機蔬果花卉，探索Nespresso 回收咖啡渣對在地有機農業發展的機會及助益，並將鋁製膠囊外殼投入再生鋁製品開發，達成「咖啡膠囊全物利用」，極大化每一顆咖啡膠囊的永續價值。

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