「飆車甩尾」20歲男爬出窗狂炫　下一秒翻車…頭壓地摩擦悲劇了

▲「飆車甩尾」副駕爬出窗狂炫，下一秒翻車遭壓地摩擦。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

伊朗大城克爾曼（Kerman）日前發生一起死亡事故，一群年輕人在當地一座清真寺前廣場飆車，有駕駛在甩尾炫技時意外翻車，而副駕駛座的乘客恰巧爬出窗外，因此車輛翻覆時，人瞬間被重壓在地並拖行拖行數公尺，當場死亡。

根據Eghtesad news報導，事件發生在伊朗克爾曼市，一群年輕人在當地清真寺前廣場飆車，地板上也可以看見許多煞車痕，民眾則在周遭圍成一圈，觀看一輛白色轎車炫技，不料下一秒就發生意外。

影片中可以看見，駕駛正在高速甩尾過彎，副駕駛座的乘客卻幾乎爬出窗外，只剩左手左腳還在車內，下一秒白色轎車翻覆時，乘客瞬間被壓在地板上並拖行數公尺，周遭民眾見狀不斷驚恐大喊，也有人衝上前查看並打電話求救。

報導指出，救護人員趕到現場時，該名20歲男子有肋骨、背部骨折，加上嚴重出血，已經沒有了生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。