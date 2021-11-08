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社會 社會焦點 保障人權

24歲男醉駕廂型車　中山橋自撞分隔島！酒測值高達0.63毫克

▲▼劉男酒駕自撞翻車，一度堅稱自己只是乘客。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲劉男酒駕自撞，整輛車側翻橫躺路中。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區8日凌晨3時許，一名24歲男子酒後開著廂型車，行經中山橋往新莊方向行駛，途中不勝酒力，自撞快車道右側分隔島，整輛車側翻路邊擋住2條車道。警方到場，發現駕駛自行脫困，但全身酒氣，一度謊稱「自己坐在副駕駛座」，堅稱開車的人不是他，經過進一步確認後，男子才悻悻然坦承酒駕，酒測值高達0.63mg/l，被依公共危險罪帶回偵辦。

▲▼劉男酒駕自撞翻車，一度堅稱自己只是乘客。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼劉男酒駕自撞翻車，一度堅稱自己只是乘客。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲劉男車體嚴重受損，地面滿佈車體碎片。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，劉姓男子（24歲）事發時開著白色廂型車，行經中山橋三重往新莊方向行駛，卻疑似爛醉車行不穩，整輛車往右偏移，撞上快車道與機車道中的分隔島，整輛車側翻躺在快車道上，地面滿佈車體碎片，所幸並未波及其他車輛。

▲▼警方將劉男帶回偵辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方將劉男帶回偵辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

劉男事後自行從駕駛座爬出，面對警方問話一臉正經，聲稱自己因為有喝酒，所以坐在副駕駛座給人載，同時跑到橋邊催吐，但警員看他渾身酒氣，且現場沒有其他民眾，於是再三確認劉男說法，質疑那位「不存在」的駕駛跑去哪裡，劉男自知逃不過，只好坦承上路前有喝一些酒，打算這樣開車回家。

▲▼劉男酒駕自撞翻車，一度堅稱自己只是乘客。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲清潔人員到場協助排除事故。（圖／記者游宗樺攝）

因廂型車佔據快車道外線2車道，警方派員到場進行交管，並協調清潔隊員到場清除路面車體碎片。經酒測後，劉男吹氣酒精濃度高達0.63mg/l，全案將依公共危險罪進行偵辦，車禍發生原因及事故細節有待後續調查釐清。

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