吳念真、潘孟安等多人簽署合作！紙風車成立「屏東戲劇藝術中心」

▲紙風車文教基金會多位董事及顧問、執行長與屏東縣潘孟安縣長會面，簽屬合作意向書，成立「紙風車屏東戲劇藝術中心」。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

屏東縣長潘孟安重視文化與藝術發展，考量屏東藝術多元發展的可能性，6年前就開始醞釀計畫，邀請小野、李永豐等人多次場勘，研究各種長期紮根的可能性，歷經疫情和紙風車火災影響，如今終於選址屏東藝術館，與紙風車合作設立「紙風屏東戲劇藝術中心」，今（24）日包括李遠、吳念真等人，與潘孟安共同簽署意向書。

紙風車文教基金會董事長李遠、諸位董事吳念真、洪三雄、李永豐、雷輝，以及顧問陳玲玉、邱建發，執行長張敏宜、任建誠等人，於今24日南下屏東藝術館，與屏東縣潘孟安縣長會面，與屏東縣政府簽屬合作意向書，成立「紙風車屏東戲劇藝術中心」。

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▲▼紙風車文教基金會多位董事及顧問、執行長與屏東縣潘孟安縣長會面，簽屬合作意向書，成立「紙風車屏東戲劇藝術中心」。（圖／紙風車劇團提供）

潘孟安考量屏東藝術多元發展的可能性，6年前開始醞釀此計畫，邀請小野、李永豐等人，多次赴屏東菸廠、文化園區、學校等不同地點研究各種長期紮根的可能性，雖過程中又因疫情、紙風車倉庫火災…等影響，終於於今年決定選址於屏東藝術館，屏東縣政府與紙風車合作設立「紙風屏東戲劇藝術中心」，也是紙風車全臺第一個南部的訓練基地。

潘孟安表示，這樣的計畫很早便開始醞釀，2019年從屏東總圖完成開始，可以說是屏東文藝復興元年，接下來跟紙風車的合作，希望能用紙風車368的精神，幫助國境之南在地紮根，讓屏東人能夠受到紙風車豐富的訓練，培養屏東的藝術人才。

▲潘孟安表示，這樣的計畫很早開始醞釀。（圖／紙風車劇團提供）



紙風車「368鄉村市區兒童藝術工程」在各地巡演的經驗中，發現需要藝術的不僅是孩子，許多青少年及大人也會有接觸藝術、參與戲劇的期待，與潘孟安縣長的理念不謀而合。紙風車文教基金會李遠董事長表示，「在我們這個世代，生活環境比較窮苦，按部就班的接受教育，長大後努力賺錢養家，比較沒有機會接觸音樂、美術、舞蹈等藝術。很多銀髮族到了晚年才發現自己在藝術方面有潛能，只是以前沒有辦法選擇。台灣的歷史都形成在屏東，屏東其實是個最能夠解釋台灣故事的土地，希望可以培養在地的人才，讓屏東人能夠說自己的故事。」

劇團表示，藉由屏東戲劇藝術中心的成立，期盼以戲劇陪伴在地的長輩、青少年（中輟生）及一般大眾，讓他們自身的生命經驗成為戲劇的元素，一同參與戲劇創作和演出，並透過藝術中心讓大家可以在自己的地方，能夠用自己的話，以表演藝術的方式，說自己的故事。

紙風車文教基金會陳玲玉顧問說，「對於有表演天份的人我們要給他們機會，紙風車會持續募款來奉獻屏東，不佔用屏東的資源，未來有機會也能和屏東藝術團體攜手合作，希望紙風車多年的藝術經驗，能夠豐富屏東人的藝術涵養。」

▲吳念真期望在屏東傳承經驗。（圖／紙風車劇團提供）

而董事吳念真說，「臺灣很小，但各地的文化不相同，表現方式絕對不一樣，而屏東的好處便是它的多樣性，有山有海、有原住民、新住民，這樣的多元文化，透過紙風車30年的經驗，傳承表演訓練的方式、行銷方式等等讓在地的文化特色能夠被看見。」

「紙風車屏東戲劇藝術中心」將不以營利為目標，整合政府及民間的經費與資源，分享紙風車多年的藝術經驗，提供更多民眾接觸藝術、參與戲劇的機會，讓屏東人藉藝術豐富心靈、增進良善生活，並以劇場的團隊精神培訓青少年，展現年輕人各領域的專長，以參與藝術建立信心、肯定自我以獲得成就感。

期盼紙風車屏東戲劇藝術中心的成立，讓屏東人透過表演藝術「探索自我的價值」、「從藝術的參與中肯定自我」、也從「在地文化中尋求創作的動機和源頭」。未來也將經驗複製到其他縣市，延續368兒童藝術工程的精神，服務更多的地方。