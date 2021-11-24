台式泡麵都有「1這物」！ 老饕點出關鍵：沒它就輸了

▲台式泡麵大多含有調味油包。（圖／記者蕭筠攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

泡麵方便又美味，口味也越出越多，只要熱水一沖就可飽餐一頓，是月底吃土族救星。就有一名泡麵愛好者表示，吃過許多國家不同口味的泡麵，大多都只用粉包調味，唯獨「台灣的都有油包」，讓他十分不解，引出行家點出關鍵「沒它就輸了」。

一名網友在PTT的Gossiping板以「台式泡麵一定都含油包，WHY？」為題發文，表示雖然不敢叫自己泡麵專家，但也吃了不少國家的泡麵，像是美、日、韓和東南亞，在他觀察下，這些外國進口的泡麵，裡面都只有放幾包調味粉包，但台式泡麵裡面一定會額外放一包調味油「還沒看過不用加的」，讓他十分好奇「WHY? 有沒有卦」。

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貼文引發網友熱議，有老饕點出關鍵，「美味的秘訣」、「油包是香氣的來源啊！粉包泡出來的沒那個味道」、「這台灣泡麵精華耶」、「統一肉燥麵的價值就在那個油包啊」、「這（調味油包）台灣泡麵精華耶」。

但也有人持反對意見，「我都沒加」、「說一定有油包的…真的吃太少了」、「維力雞汁麵沒有油包又便宜」、「阿Q桶麵泡菜口味也沒油包」、「日清杯麵整盒直接沖，沒有油包，還是香貢貢」、「康師傅沒油包啊，素泡麵有些也沒」。