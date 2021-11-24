香港法官收到「爛肉恐嚇信」　寄件者疑為「流亡台灣港人」

▲寄件人在網路上貼出信件內容及爛肉的照片。（圖／翻攝Twitter）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港高等法院及灣仔區域法院近日接連收到多封恐嚇信件，其中兩封信還附上了一小袋「爛掉的肉」，引起香港警方高度警戒。根據港媒報導，恐嚇信件從台灣寄出，寄件者自稱是流亡台灣的港人「何歡喜」，他更在網路上貼出信件內容及爛肉照片，行為相當高調。

香港法院收到恐嚇信件後，一名自稱「何歡喜—流亡台灣日常6.0」的網友隨即於通訊軟體Telegram的頻道上傳了信件的相關內容，可以看見信件上寫著「HOR FOON-HAY IS WATCHING YOU」（何歡喜正盯著你），並有一小塊用袋子包起來的生肉。

查看「何歡喜—流亡台灣日常6.0」過去發出的訊息能發現，他自稱是流亡台灣的香港人，不只曾寄出「爛肉恐嚇信」，還承認與之前「粉末恐嚇信」案件也有關聯，他更指信件內含有哥士的（氫氧化鈉），因此發出怪味。

對此，香港律政司23日表示，恐嚇法官及司法人員是卑鄙低劣的行為，令人髮指，「這些可恥行徑最近有變本加厲的跡象，特區政府不單止予以嚴正讉責，更絕不姑息這種違法亂紀及損害法治的惡行，執法機關必定積極跟進，將不法之徒繩之於法。」

律政司強調，若有人漠視法庭裁決的理據，純粹因為不滿結果而以違法手段企圖向法官施加不當壓力，不但會徒勞無功，更顯示出無知、懦弱和目無法紀，「刑事恐嚇法官及司法人員是嚴重罪行，任何人都不應以身試法，違法者須承擔法律後果。」

▼寄件人聲稱信件內含有「哥士的」。（圖／翻攝Twitter）

