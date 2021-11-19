黃大仙2020年托夢欲赴台弘法　姜太公選址苗栗客家大院道場

▲香港黃大仙香火來台弘法，選址苗栗客家大院姜太公道場。（圖／民眾提供）

記者魏有德／綜合報導

香港香火最為鼎盛的黃大仙於2020年託夢陽明山姜太公道場蔡道長，欲赴台弘法。蔡道長認為，黃大仙香火來台對台灣宗教文化發展是個喜兆，遂動身前往香港黃大仙祠請示，經確認無誤，便將黃大仙祠香火請回台灣，十二生肖守護神亦隨黃大仙渡海來台，選址苗栗客家大院姜太公道場福地弘法。

▲香港黃大仙祠。（圖／CFP）

公開資訊顯示，黃大仙原名黃初平，晉朝人士，原為浙江金華一名牧童，後因修煉得道，成為道教神仙。黃大仙信仰起源於廣東，在香港擁有眾多信徒，每年農曆大年初一，香港黃大仙祠和台灣廟宇一樣，都有搶頭香的習俗，和位於沙田的車公廟並列為香港最具靈性及代表性的兩間廟宇之一。

黃大仙的信仰核心為「普濟勸善」，信徒認為黃大仙「有求必應」相當靈驗，不過，也得在符合普濟勸善的範圍內，若是尋求富貴顯達，便不會靈驗。1911年辛亥革命爆發，位在廣東南海的黃大仙「普慶壇」住持得黃大仙降乩指示，「此地不宜久留，必須再向南遷移。」於是，住持父子便攜黃大仙畫像至香港繼續弘法。

▲十二生肖守護神。（圖／民眾提供）

據了解，黃大仙香火來台選定位於苗栗銅鑼的姜太公中部道場客家大院，該道場座落在形如元寶的雙峰山上，從道家堪輿術來看，是一處風水寶地。道場相關人士指出，黃大仙與十二生肖守護神擇此福地弘法，便是藉由大地理濟世利生，「受疫情影響，信眾若不便至香港，亦能來客家大院參拜黃大仙，祈求諸事吉祥如意。」