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台灣中油六館聯展開幕！「歐力」化身能源尖兵　民眾闖關了解能源常識

▲▼ 台灣中油 業務撰稿 。（圖／台灣中油提供）

▲六大吉祥物「歐力」掛上工作證化身能源尖兵。（圖／台灣中油提供，以下同）

生活中心／綜合報導

台灣中油公司23日起至27日一連5天在台北中油大樓舉辦六座展示館聯展，六大吉祥物「歐力」掛上工作證化身能源尖兵，邀請民眾透過各種展示及「石油職人市集」攤車闖關體驗，了解能源相關常識。以早期北埔油罐列車為原型復刻的小火車更開進展場，帶領大小朋友輕鬆探索台灣石油產業文化路徑。

▲▼ 台灣中油 業務撰稿 。（圖／台灣中油提供）

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▲台灣中油公司23日起至27日一連5天在台北中油大樓舉辦六座展示館聯展。

台灣中油在全台共有六座展示館，各有特色及主題，其中位於台北中油大樓的「石油探索館」以互動體驗探索石油與生活緊密關係為特色；苗栗市的「探採科技展示館」是國內最大且最完整的鑽井岩心保存機構；苗栗縣公館鄉的「台灣油礦陳列館」位於世界上持續生產最古老油田旁；嘉義市的「煉研陳列館」充滿創新能量，高雄永安液化天然氣廠的「元氣生活館」以潔淨能源天然氣為主題，另外高雄市楠梓區的「煉油陳列館」則位於日治時期建立的海軍第六燃料廠內。

▲▼ 台灣中油 業務撰稿 。（圖／台灣中油提供）

▲不同主題的闖關攤車讓民眾驚喜連連。

23日開幕的六館聯展透過「石油職人市集」方式將六館設計成不同主題的闖關攤車，每個關卡都可以看到各種石油產業設施，包括塔、槽、閥、管線、井架、廢氣燃燒塔及天然氣船等。參觀民眾可從台北石油探索館為起點，動手轉動閘閥獲得「石油分子扭蛋」後開啟石油探索之旅，接續到各關卡體驗震源車探勘模擬、磕頭機操作體驗、煉油廠彈珠檯、觸媒實驗及天然氣管線查氣等。

開幕活動並發表吉祥物「歐力」，包括台北石油探索館的「歐力隊長」，還有「探採先鋒歐力」、「油礦達人歐力」、「實驗博士歐力」、「煉油小兵歐力」及「元氣小子歐力」，由總經理兼代理董事長李順欽等人為他們頒發「員工識別證」組成「歐力小隊」，一起推動能源教育。

▲▼ 台灣中油 業務撰稿 。（圖／台灣中油提供）

▲搭乘列車認識台灣中油的過去、現在與未來。

除了體驗趣味的互動遊戲，同時也展出六館職人手工具、早期設備、歷史文獻及創新研發等展品。特別的是以早期北埔油罐列車為原型復刻了一輛造型小火車，重現產業運輸史的更迭，並結合導覽動畫影片，邀請參觀者搭乘列車認識台灣中油的過去、現在與未來。

李順欽表示，因應全球能源議題日益迫切，台灣中油秉持永續共存理念，致力於維護生態保育與環保教育工作，善盡企業責任。此次聯展活動特色包括公益、溫馨、感恩、創意、活力與參與，期盼透過教育的方式傳承環境與生態保育的觀念。

本聯展展期為11月23日至27日每天上午9點至下午5點，歡迎民眾在活動期間到台北中油大樓搭乘復刻小火車、聆聽台灣的石油故事。活動網址：https://www.facebook.com/pages/category/Government-Building/%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E6%8E%A2%E7%B4%A2%E9%A4%A8-1375008439308980/

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