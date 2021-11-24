萊劑如保健食品？　他嗆爆民進黨：反正死的都是別人家小孩

▲農委會主委陳吉仲、總統蔡英文。（圖／記者徐斌慎攝）

記者徐政璿／台北報導

農委會主委陳吉仲23日接受民進黨網路部podcast訪問時表示，萊克多巴胺是就是一個很簡單的產品，就是飼料的添加物；「就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品」。對此，國民黨副發言人楊植斗痛批，「反正死的都是別人家小孩」。

根據陳吉仲臉書貼出的逐字內容，他表示：「就是一個很簡單的產品，比如說豬你要養讓牠長大，最後提供給豬吃的時候，除了給它吃飼料，飼料就是玉米、黃豆，你給它混和以外，要添加一些添加物，『就好比是人，我們平常吃三餐，可是你會吃一些保健食品』，某種程度就是飼料的添加物。」

對此，楊植斗23日在臉書發文表示，大家都知道市面上的減肥藥不能亂吃，瘦肉精讓代謝增加丶心跳加速，減去肥肉的同時又增加瘦肉，對豬來說就是強效的減肥藥；為了國人我們不可能推廣瘦肉精減肥，因為弊大於利，還是少吃多動最健康。

楊植斗質疑，如果瘦肉精能跟保健品類比，為什麼國產豬禁止使用瘦肉精？為什麼運動員不准吃瘦肉精？為什麼軍人丶小孩不准吃？道理不證自明。他痛批，陳吉仲此言就像陳時中說他有三高拒吃萊豬一樣，反正死的都是別人家小孩，「一張唬爛嘴說什麼都行」。

針對將萊劑暗喻為保健食品，陳吉仲23日晚間10時20分在臉書發文表示：「在此嚴正澄清，本人從未說過萊劑是人類的保健食品，請相關人士勿扭曲解釋。」

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