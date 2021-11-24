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內蒙古規定「輸血前須捐血」被罵爆　官方急滅火：倡導互助

▲▼ 鄂托克前旗開展全員核酸檢測應急演練 。（圖／鄂爾多斯市衛生健康委員會官網）

▲鄂托克前旗開展全員核酸檢測應急演練 。（圖／鄂爾多斯市衛生健康委員會官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

近期內蒙古鄂爾多斯市「每次輸血必須先去捐血」的規定引發網友質疑。對此官方19日回覆稱，由於血液庫存嚴重不足，有關規定是為倡導非急診搶救患者及親友等參與互助捐血。

據《澎湃新聞》報導，有網友近期在人民網「領導留言板」上留言稱，鄂爾多斯伊旗輸血規定，每次輸血必須先去獻血，「父母要想輸血，我每天都得去獻一次血。病人都是急症才需要輸血的，請問鄂爾多斯伊旗是這樣規定的嗎？」

鄂爾多斯市委辦公室、鄂爾多斯市衛健委19日回覆稱，經複實，因受新冠肺炎疫情影響，市中心血站為避免大規模人員聚集性活動，長期未能組織各企事業單位開展團體獻血活動，導致血液庫存嚴重不足。

為保障急診搶救患者用血，市衛健委、市中心血站及各醫院根據《中華人民共和國獻血法》第十五條規定，「倡導並指導擇期手術或慢性病的患者自身儲血，動員家庭、親友所在單位及社會愛心人士參加互助獻血。」積極倡導非急診搶救患者及親友等參加互助獻血。

官方解釋道，為緩解血庫庫存壓力，近期市中心血站已組織開展了衛健系統團體獻血活動，下一步將根據疫情防控有關規定，視情組織各企事業單位開展團體獻血活動。

該回應再度引發網友熱議，不少人認為，「血也不是憑空冒出來的，一直有人用沒人捐怎麼行」、「說明平時你們用的血都不是你們獻的嘛，都是公立高校，企事業單位組織獻的，不先反思下自己呢，為啥不去獻血，真當國家有給你供血的義務了，我覺得就該，誰要用血自己家人去獻」。也有人表示反對，「那少數不適合獻血的人群怎麼辦」、「要是不適合獻血的人群怎麼辦，滅絕算了？」。

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