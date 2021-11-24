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愛因斯坦廣義相對論早期手稿拍賣　逾3.6億元賣出創紀錄

▲▼愛因斯坦廣義相對論手稿售出。（圖／路透）

▲愛因斯坦廣義相對論手稿售出。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

影響人類發展極深的傳奇物理學家愛因斯坦（Albert Einstein），一份他早期在思索廣義相對論的罕見手稿近日被成功拍賣，以天價1300萬美元（約新台幣3.61億元）的價格售出，成為愛因斯坦最貴的手稿。

綜合外電報導，在巴黎舉辦的佳士得（Christie’s）拍賣會，23日代表奧古特拍賣行（Aguttes）處理本次拍賣，表示這份長達54頁的筆記無疑問是有史以來最有價值的手稿，原先只打算以350萬美元（約新台幣9722萬元）的價格售出，但經過拍賣前估價，直接翻了4倍。這份手稿拍賣價格創下愛因斯坦的手寫文件的天價紀錄，不過佳士得表示不會公開得標者的資訊。

這份手稿中愛因斯坦的筆記約占一半，為目前所知的唯二紀錄廣義相對論起源的工作文件之一，對廣義相對論的思辨以及理論形成工作留下重要紀錄，是愛因斯坦偉大思想的見證。

事實上，當初愛因斯坦並沒有想要保存這份文件，若不是當初他的物理學家朋友兼同事瑞士─義大利工程師貝索（Michele Besso）說服他留下，文件很可能會直接走入歷史，後來由貝索保管。

▲▼愛因斯坦廣義相對論手稿售出。（圖／路透）

▲文件保留愛因斯坦早期發展廣義相對論的思路。（圖／路透）

54頁手稿中，26頁由愛因斯坦親筆寫下，另外25頁由貝索寫下，貝索還寫下了文件的條目，共有3頁。

自從1915年11月25日廣義相對論首次提出後，廣義相對論持續影響後世對宇宙的觀測和研究，並永遠改變人類的重力的單薄了解。

希伯來大學前校長古特馮德（Hanoch Gutfreund）表示，這是愛因斯坦一路形成廣義相對論思想以來最重要的文件之一，愛因斯坦幫助人類發現宇宙，「他發展了這套理論，他幾乎就要解出正確公式，然後他解錯了，就把它放到一邊。但最終愛因斯坦還是成功了，讓他早期的手稿成為他的發現中非常重要的一步。」

佳士得書籍和手稿專家貝洛伊（Vincent Belloy）指初，手稿沒有裝訂，紙張類型不一致甚至非常鬆散，顯示出愛因斯坦和貝索在工作時充滿了幹勁，像是隨時想到什麼就抓來一張紙趕快寫下。後來證明雖然理論走在正確到路上，但方程式出了錯誤，之後由愛因斯坦獨自發展出正確的廣義相對論。

貝洛伊表示目前尚不清楚貝索是如何取得這份工作文件，也不確定是否是他拿走手稿，或是愛因斯坦寄給他的。不過手稿得以保存，兩位科學家都已作古，貝索將這份手稿放在家中保留得非常完整，直到1995年去世為止。

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