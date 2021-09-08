愛因斯坦相對論「E=mc²」54頁手稿將拍賣！　估價上看9800萬元

▲德國烏爾姆市城市檔案館2017年買下留有愛因斯坦簽名的信件。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

天才物理學家愛因斯坦（Albert Einstein）在1955年辭世，根據佳士德拍賣行消息，他撰寫的54頁相對論手稿將在11月23日拍賣，預估將以200萬歐元（約台幣6540萬元）至300萬歐元（約台幣9800萬元）拍出。

綜合外媒報導，瑞士工程師貝索（Michele Besso）是愛因斯坦的知己、合作夥伴，他們在1913年6月至1914年初親筆撰寫，記錄下廣義相對論發展的重要階段，顛覆當時對宇宙運作的認知理解，這份手稿被視為「史上最有價值的愛因斯坦手稿」。

愛因斯坦1912年致力於推廣他1905年發表的狹義相對論，貝索在1913年於瑞士蘇黎世加入愛因斯坦的研究，這份手稿也是代表兩人情誼的記錄，後來愛因斯坦因為計算錯誤，最終在1915年才建立出有效方程式。

佳士德拍賣行指出，愛因斯坦一直以來可能專心於研究，並沒有將過程中的記錄保留，所幸貝索離開蘇黎世時將相關工作文件帶走，才讓這份手稿有機會流傳於後世。目前僅有2份愛因斯坦親筆寫下的相對論手稿存在，其中1份現存於耶路撒冷希伯來大學的愛因斯坦檔案館。