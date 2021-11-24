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社會 社會焦點 保障人權

帽T殺手「潛逃廈門」1原因恐抓不回台灣　資深警曝內幕

▲▼新店槍擊案，殺手曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲黃男身穿紅藍色帽T。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者崔子柔／綜合報導

34歲黃泳群22日上午在新北市新店區槍殺45歲的何姓男子，下午就從桃園機場飛往廈門，目前在當地防疫旅館隔離，雖然黃男行蹤全被掌握，目前卻無法立馬將他逮捕，有資深刑警擔憂，黃男可能是想趁目前兩岸關係處在冰點，賭中國公安未必會行動。

黃男22日上午6時到何男住處附近埋伏，等到何男送完小孩返家時，朝他頭部、頸部連開4槍致死，附近監視器清楚拍下黃男身穿紅、藍色帽T，及灰色長褲的畫面。

黃男犯案後棄車於捷運小碧潭站IKEA停車場，並換裝後搭計程車到捷運龍山寺站，又進行二度換裝，再將作案衣物隨手送給街友，最後搭計程車前往桃園機場，把犯案槍支丟棄於航廈外水溝。

▲▼新店槍殺案黃姓槍手。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼黃男將作案衣物、槍支留在台灣。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新店槍殺案黃姓槍手逃出境，警方在機場航廈連外道路水溝中撈起作案槍枝。（圖／記者陳以昇翻攝）

黃男事先將機票及核酸檢驗報告備妥，順利出境前往廈門，目前正在當地防疫旅館隔離，雖然黃男行蹤全被警方掌握，但他是透過合法方式入境廈門，目前台行事局透過正式管道拍發赴陸遣返刑事通緝犯需求，並在雙方早年建立的微信通訊平台也提出要求，不過陸方迄今「未讀未回」。

根據《自由時報》報導，有資深刑警表示，黃男的犯案手法經過精心策劃，斷點乾淨俐落，不過因為疫情關係需要隔離，但該刑警擔憂，黃男可能趁目前兩岸關係處在冰點，賭中國公安未必會對他採取行動。

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