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社會 社會焦點 保障人權

宜蘭5國中小驚傳食品中毒！44人噁心嘔吐、腹痛就醫

▲▼宜蘭縣長林姿妙探視疑似食品中毒就醫學生，宜蘭衛生局採集檢體送驗。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭縣長林姿妙探視疑似食品中毒就醫學生，宜蘭衛生局採集檢體送驗。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣5所學校學生今(23)日發生疑似食品中毒，陸續有44名學生吃完午餐後出現身體不適症狀，隨即由校方安排就醫，衛生局立即派員前往供餐營業場所及學校廚房稽查及採檢，縣長林姿妙也前往醫院關心學生狀況，並下令廠商即時起停止供餐。

▲▼宜蘭縣長林姿妙探視疑似食品中毒就醫學生，宜蘭衛生局採集檢體送驗。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

林縣長表示，目前正在調查造成學生不適的原因，在檢體出爐前，為了保障孩子的用餐安全，該廠商即日起停止供餐，全面檢驗食材、查明原因，等檢驗結果出來後，會用最嚴格的方式處理，決不寬貸。

教育處指出，學生們的共通飲食為轄內團膳工廠製作之桶餐，內容為酥炸水針魚、鍋燒滷味、有機小松菜及赤肉湯等。約12時30分食用完畢，14時起陸續有學生出現噁心、嘔吐、腹痛等症狀，截至23日19時30分為止共計44人，分別送博愛醫院（30人）、聖母醫院（13人）、陽大醫院（1人）就醫，身體不適學生分別是來自公正國小、公館國小、士敏國小、文化國中及羅東國中。

相關食物檢體已寄送中央畜產會進行檢驗，若檢驗及調查結果證實由病原性微生物所引起，衛生局將依食品安全衛生管理法相關規定處罰。

衛生局表示，季節的交替是病毒性腸胃炎、食品中毒的高峰期，食品業者務必做好自主管理，調理食品應謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」之五要原則，另提醒消費者用餐前應留意產品之衛生及保存狀況，注意個人衛生，確實洗手，以預防食品中毒事件之發生。

▲▼宜蘭縣長林姿妙探視疑似食品中毒就醫學生，宜蘭衛生局採集檢體送驗。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭縣長林姿妙探視疑似食品中毒就醫學生，宜蘭衛生局採集檢體送驗。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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