宜蘭兩中小學20餘學生疑食物中毒送醫　同一家業者供餐

▲宜蘭2中小學疑營養午餐食物中毒，目前已知30多人送羅東博愛等醫院就治。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一小學一中學，今（23）日營養午餐過後，其中1名國中生及30多名小學生，陸續出現嘔吐胃腸不適症狀，經送羅東博愛醫院、羅東聖醫等醫院醫治，其中有已陸續返家，而宜蘭衛生局表示，由於是同一家業者統一供餐，正擴大追查事件，另，是否有更多學校受到影響，稍晚會說明。

宜蘭衛生局表示，目前營養午餐檢體已採集完成，送驗需7天時間才能有檢驗結果，以查明學生不適的原因。