　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「只要有暴利就有暴力」　徐國勇：對暴力份子背後違法行為絕不寬容

記者杜冠霖／台北報導

最近治安事件頻傳，包括台中、桃園超商店員遭攻擊事件，台中兩起球棒打人事件以及新北槍擊案。對此，行政院長蘇貞昌今下午將舉行治安會報，內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥等人晚間也舉行記者會說明。徐國勇表示，從台中球棒打人事件可以看到，這些人背後都是博弈、地下錢莊等，所以警政署對於背後違法行為絕對繩之以法。

徐國勇指出，球棒打球可以、打人不行，對於聚眾鬥毆 如果攜帶凶器或危險物品，是有加重處罰規定，球棒成為打人工具的時候就是危險物品，所以警察臨檢時，曾經有幫派、博弈、電信詐欺、地下錢莊等背景者，「大家知道有暴利就有暴力，所以對於有這些前科者，若帶有危險物品，我們要予以註記。」

徐國勇表示，一般民眾打球帶球棒都沒有問題，因為是正當目的，不會因為帶球棒就被註記，從台中球棒打人事件可以看到，這些人背後都是博弈、地下錢莊等，所以在這部分，警政署對於背後違法行為絕對繩之以法，對相關的博弈組織、販毒、暴力分子，全部要嚴厲執法，「我們對於這一些幫派分子一定加強掃黑，絕對不會鬆手。」

徐國勇昨提及要增加見警率，被外界質疑增加警察負擔，徐國勇表示，已要求警政署跟超商作密切聯繫，畢竟夜歸婦女、學生看到超商那安定感是相當強烈，警政署一定會做相關檢討，至於要求增加見警率部分，徐指出，並非增加員警負擔，而是透過調整巡邏路線。

徐國勇指出，剛剛警政署也展示視訊報案app，只要裝上後一打開，對著歹徒就會自動攝影、錄音還有自動定位，資訊會回傳119系統，警察收到訊息後，若發現對方有拿刀、球棒，快打部隊會立刻出動，甚至不用講一句話。

徐國勇表示，會跟經濟部、超商業者做相關研議，警政署也會參與相關報告，徐指出，聽到超商店員遇刺的消息，心中非常的沉痛，現在也會請超商業者，「咚咚，歡迎光臨」後面再加一句「防疫期間請戴口罩」，去避免超商店員因提醒顧客，造成不幸，這樣子可以相當程度減低超商業者的負擔。

▼內政部長徐國勇。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼內政部長徐國勇。（圖／記者陳家祥攝）

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
超商「歡迎光臨」後加這句　徐國勇：減少口角風險
Google地圖驚現外星人影！蘑菇頭叉腰畫面曝
汪小菲被發現「悄點讚大小S貼文」　一句「終究被拋棄」掀熱議
格鬥家贏了中國選手狂嗆：滾回去　怒炸原因曝光
正妹網紅「直播喝農藥」 身亡　骨灰竟被殯儀館拿去配冥婚
第15輪已157萬人完成預約！129萬人搶爆BNT

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳吉仲「保健品比喻萊劑」　菜農批講幹話：這麼健康不給國內用？

陳吉仲稱萊劑「就像保健品」　楊寶楨氣炸：知不知道你在說什麼？

經濟部近期將邀集超商業者　討論強化員工自我防衛能力

施暴者多來自高風險家庭　蘇貞昌要求教育部、衛福部加強關懷

超商「叮咚，歡迎光臨」後加這句　徐國勇：減少店員顧客口角風險

修正《刑法》加重聚眾施暴處罰刑度　蔡清祥：從嚴、從速偵辦

不強迫超商大夜班2人值班　經濟部：彈性處理

提高見警率「只是調整巡邏路線」　徐國勇：不會增加基層警員負擔

不再徒手抗暴　徐國勇：超商店員可配辣椒水自衛

「只要有暴利就有暴力」　徐國勇：對暴力份子背後違法行為絕不寬容

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

轎車停路中！駕駛下車吃牛肉湯 民眾怒檢舉：把馬路當停車場？

陳吉仲「保健品比喻萊劑」　菜農批講幹話：這麼健康不給國內用？

陳吉仲稱萊劑「就像保健品」　楊寶楨氣炸：知不知道你在說什麼？

經濟部近期將邀集超商業者　討論強化員工自我防衛能力

施暴者多來自高風險家庭　蘇貞昌要求教育部、衛福部加強關懷

超商「叮咚，歡迎光臨」後加這句　徐國勇：減少店員顧客口角風險

修正《刑法》加重聚眾施暴處罰刑度　蔡清祥：從嚴、從速偵辦

不強迫超商大夜班2人值班　經濟部：彈性處理

提高見警率「只是調整巡邏路線」　徐國勇：不會增加基層警員負擔

不再徒手抗暴　徐國勇：超商店員可配辣椒水自衛

「只要有暴利就有暴力」　徐國勇：對暴力份子背後違法行為絕不寬容

台灣第一人！海盜鄭宗哲投入哥倫比亞職棒　敲首安帶1打點

鄉公所秘書卸任踢爆「賣地弊端」　卻因這件事拿不到800萬獎金

央行總裁嘆「升息對房地產不利」！網翻這句話怒打臉：在搞笑嗎？

萬海新造船「源春輪」發生碰撞事故　公司：受損不嚴重

快訊／昆凌爆家中出意外「頭部撞傷」急取消活動　經紀人曝傷勢

陳吉仲「保健品比喻萊劑」　菜農批講幹話：這麼健康不給國內用？

台日交流賽組隊　中職計畫納入旅日好手助陣

連20天蜂蜜蛋糕買1送1！一之鄉感恩祭11／24開跑　還能分批取貨

《斛珠夫人》編劇開砲！　狠批人設「面目全非」：已不是我筆下人物

蘆洲攤販放任愛犬穿梭馬路　她勸導反被嗆「出車禍就賠錢啊！」

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

政治熱門新聞

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

即／侯友宜父親逝世！享耆壽93歲

與美嬌娘「3結2離」　顏寬恒坦言：都是我的錯

柯文哲3子女都不想結婚！　陳佩琪曝背後原因

前法官開庭遲到罰63萬　宣布選議員

中華電信有望成中職第6隊　陳其邁爭取落腳高雄

超商員遭刺死、球棒隊頻傳　蔡英文：政府將加強3項關切重點

不再徒手抗暴　徐國勇：超商店員可配辣椒水自衛

周玉蔻收到律師函暗諷「現代版慶記」　

蔡英文宣示打擊幫派犯罪　他籲「別再只是口號」...網：幹話你也信

LIVE／超商店員遭砍、槍擊案頻傳　徐國勇﹑蔡清祥上火線說明

頻打顏寬恒不是幫林靜儀！　他揭周玉蔻背後盤算

快訊／車上放球棒恐遭警方註記　館長：還是要立法處理

只要公投出現2結果　朱立倫恐陷崩盤危機

更多熱門

相關新聞

施暴者來自高風險家庭　蘇貞昌要教育部、衛福部加強關懷

施暴者來自高風險家庭　蘇貞昌要教育部、衛福部加強關懷

近期治安事件頻傳，台中、桃園街連發生超商店員遭攻擊事件，台中還有2起球棒打人事件，新北更發生震驚社會各界的槍擊案。由於施暴者多來自高風險家庭，因此除了內政部、法務部外，行政院長蘇貞昌23日主持治安會報時，也要求教育部、衛福部加強關懷通報，在初期即時發現輔導介入，「少一個新生人口進入幫派組織，也能減少一分對社會的危害」。

超商「叮咚，歡迎光臨」後加這句　徐國勇：減少店員顧客口角風險

超商「叮咚，歡迎光臨」後加這句　徐國勇：減少店員顧客口角風險

修正《刑法》加重聚眾施暴處罰刑度　蔡清祥：從嚴、從速偵辦

修正《刑法》加重聚眾施暴處罰刑度　蔡清祥：從嚴、從速偵辦

超商大夜班2人值班？經濟部：彈性處理

超商大夜班2人值班？經濟部：彈性處理

徐國勇：提高見警率「只是調整巡邏路線」

徐國勇：提高見警率「只是調整巡邏路線」

關鍵字：

徐國勇治安球棒隊棒球警政系統影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朴信惠宣布懷孕了！

海關審太嚴！美國保健網購iHerb.com宣布不送貨台灣

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

快訊／新店男家門口遭射殺！帽T殺手已出境

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

丹麥先生x台灣太太疑爆婚變！YT影片全空

起底「崔泰俊是誰」？他童星出道20年：朴信惠就像恩人

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

快訊／射殺新店男！紅藍帽T殺手4小時火速出境

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

下波更寒凍　「強烈冷氣團」可能報到時間曝

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

舊換新選蘋果最划算　研究：iPhone 13為有史以來最保值手機

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面