「只要有暴利就有暴力」　徐國勇：對暴力份子背後違法行為絕不寬容

記者杜冠霖／台北報導

最近治安事件頻傳，包括台中、桃園超商店員遭攻擊事件，台中兩起球棒打人事件以及新北槍擊案。對此，行政院長蘇貞昌今下午將舉行治安會報，內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥等人晚間也舉行記者會說明。徐國勇表示，從台中球棒打人事件可以看到，這些人背後都是博弈、地下錢莊等，所以警政署對於背後違法行為絕對繩之以法。

徐國勇指出，球棒打球可以、打人不行，對於聚眾鬥毆 如果攜帶凶器或危險物品，是有加重處罰規定，球棒成為打人工具的時候就是危險物品，所以警察臨檢時，曾經有幫派、博弈、電信詐欺、地下錢莊等背景者，「大家知道有暴利就有暴力，所以對於有這些前科者，若帶有危險物品，我們要予以註記。」

徐國勇表示，一般民眾打球帶球棒都沒有問題，因為是正當目的，不會因為帶球棒就被註記，從台中球棒打人事件可以看到，這些人背後都是博弈、地下錢莊等，所以在這部分，警政署對於背後違法行為絕對繩之以法，對相關的博弈組織、販毒、暴力分子，全部要嚴厲執法，「我們對於這一些幫派分子一定加強掃黑，絕對不會鬆手。」

徐國勇昨提及要增加見警率，被外界質疑增加警察負擔，徐國勇表示，已要求警政署跟超商作密切聯繫，畢竟夜歸婦女、學生看到超商那安定感是相當強烈，警政署一定會做相關檢討，至於要求增加見警率部分，徐指出，並非增加員警負擔，而是透過調整巡邏路線。

徐國勇指出，剛剛警政署也展示視訊報案app，只要裝上後一打開，對著歹徒就會自動攝影、錄音還有自動定位，資訊會回傳119系統，警察收到訊息後，若發現對方有拿刀、球棒，快打部隊會立刻出動，甚至不用講一句話。

徐國勇表示，會跟經濟部、超商業者做相關研議，警政署也會參與相關報告，徐指出，聽到超商店員遇刺的消息，心中非常的沉痛，現在也會請超商業者，「咚咚，歡迎光臨」後面再加一句「防疫期間請戴口罩」，去避免超商店員因提醒顧客，造成不幸，這樣子可以相當程度減低超商業者的負擔。

▼內政部長徐國勇。（圖／記者陳家祥攝）

