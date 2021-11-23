航特部空降訓練中心營長、排長　留守竟外出吃薑母鴨遭判刑

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

陸軍航空特戰指揮部空降訓練中心林姓少校連長及潘姓上尉排長，於值班留守主管時，受友人邀約擅離職守外出聚餐，擅離職守，屏東地方法院依違反長官職責罪將林、潘兩人各判處有期徒刑1年2月，緩刑3年，向公庫支付新臺幣5萬元。

判決書說，林姓少校於2020年10月間擔任陸軍航空特戰指揮部空降訓練中心（即航特部空降訓練中心）勤務營營部連連長，潘姓上尉排長擔任同營營部連排長，並代理同營傘具整備連之上尉副連長。

林少校、潘上尉兩於2020年10月22日至同年10月29日當週，分別為所屬營部連、所代理傘具整備連之留守主官，應24小時在部隊駐地內待命，以應付突發狀況，未經請假即不得擅自離開駐地外出。

但林、潘兩人明均明知其等為當週所屬連隊留守主官，且均未經正式請假程序，亦無正當理由，分別於留守營區期間內的年10月27日晚間9 時12分起至翌(28）日凌晨1時5分許、10月27日晚間9 時12分許至翌（28）日凌晨1時30分許，受友人邀約離開營區到屏東市餐廳及薑母鴨用餐，被屏東憲兵隊查獲送辦。

法官判決指出，林、潘兩人，於營區內當週之留守主官，對於留守主官所應負之職責，知之甚詳，竟於排定之留守值班時間，未依規定完成正式請假程序或找人代理，亦無正當理由，即擅離部屬及勤務所在地，並在外逗留長達4 、5 個小時之久，放任本應負責之勤務於無人可處理之境地，顯見他們忽視法紀，有虧職守，所為實屬不該；惟念及2人坦承受朋友邀約聚餐才離營，因此判處緩刑，以示懲儆。