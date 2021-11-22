快訊／聚餐完酒駕返家！31歲騎士撞分隔島爆頭亡　酒測值破表

▲周男騎車自撞分隔島身亡，現場留下大灘血跡。（圖／記者游宗樺攝，下同）

記者游宗樺、陳羿妏／新北報導

新北市板橋區環河西路今（22日）上午6時許傳出車禍，一名31歲周姓男騎士行經該路段時，疑似恍神失控，自撞路中分隔島，導致頭部重創，當場無生命跡象。對此，稍早最新消息傳回，周男經搶救後，仍是宣告不治，此外，他經抽血檢驗，酒測值為249毫克，換算呼氣酒精濃度高達1.245mg/l，確認有酒駕情事。至於詳細車禍原因，仍有待調查釐清。

回顧整起事件，周男騎機車行經事發路段，疑似恍神撞上路中分隔島，頭部重擊水泥邊緣，連安全帽也因撞擊力道過猛裂開，當場重傷失去生命跡象，警消到場發現周男頭部冒出大量鮮血，已無呼吸心跳，立即替他施行CPR，並緊急送往亞東醫院急救；不過，周男稍早經搶救後，宣告不治。

據了解，死者周男在永和某餐廳任職，事發前曾與友人聚餐飲酒，未料，卻在酒後騎車返家而釀憾事。

警方已於事故現場拍照採證，並派員到醫院進行調查，而周男經抽血檢驗後，酒測值為249毫克，換算呼氣酒精濃度高達1.245mg/l，確認有酒駕情事，目前警方帶回現場目擊證人，同時調閱附近監視器畫面，以釐清車禍原因。

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