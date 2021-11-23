「殺人魔」全斗煥死得輕鬆！罰款還有956億沒繳　曾耍賴：只剩29萬

▲南韓前總統全斗煥的遺體被移出住處，送往延世大學塞布蘭斯醫院等待火化。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓前總統全斗煥今（23）日上午以90歲高齡在家中病逝，其於1994年4月被依犯下內亂、貪汙等罪嫌遭大法院（最高法院）判處無期徒刑與繳納犯罪所得2205億韓元定讞，不過至今為止僅上繳1249億韓元，剩下的956億韓元仍未繳納，由於現行法規禁止家屬或他人繼承繳納犯罪所得，因此南韓政府最終恐無法收回剩下的金額。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《News1》報導，全斗煥1997年被時任總統金泳三宣布特赦出獄後，始終未按時繳納法院所裁定的犯罪所得，2003年時甚至還大言不慚表示「我身上只剩29萬韓元」，試圖以此逃避繳納，在2013年犯罪所得追討時效即將到期之際，南韓修訂《公務員犯罪財產沒收特例法》，在時效被延長後，檢方成立專案小組，全力催討剩餘未繳款項。

檢方表示，全斗煥總共才執行繳納1249億韓元（57%），剩下的956億韓元則仍未繳納。首爾中央地檢犯罪收益還收部今年7月，就曾向全斗煥長子全宰國所經營的大型出版社「時空社」（시공사）追討執行其中的3億5000萬韓元；8月法拍全氏一家在慶尚南道陝川郡栗谷面的祖墳與建築物，並以10億5000萬韓元的價格成交。

至於主要不動產、房產的部份，目前仍因全斗煥一家提出異議、上訴，導致訴訟在進行中。先前南韓警方曾透過韓國資產管理公社法拍全氏在首爾市西大門區延禧洞的一棟房屋，遭到全斗煥媳婦李允慧（이윤혜，音譯）提起訴訟，不過法院於11月11日在二審中判李允慧敗訴。

南韓檢方關係人士表示，雖然當事人（全斗煥）已經身亡，但關於是否追加追討繳納犯罪所得，此部分仍難以輕易裁斷，將委由首爾中央地檢犯罪收益還收部檢討。

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