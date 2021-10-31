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富商花2億元挖礦！1800台電腦「24hrs不斷電」　海撈3千顆乙太幣

▲▼虛擬貨幣正夯，富商豪擲2億元當礦工，架設1800台電腦24小時不斷電開挖。（圖／民眾提供）

▲虛擬貨幣正夯，富商豪擲2億元當礦工，架設1800台電腦24小時不斷電開挖。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

提到虛擬貨幣許多人往往會想到比特幣，但其實還有其他主流虛擬貨幣例如乙太幣，這兩種虛擬貨幣主要來源都是透過電腦運算「挖礦」取得，投資挖礦產業的稱之為「礦工」，而每個礦場大小不一定，台灣就有富商在境外投資2億新台幣，準備1800台礦機開挖乙太幣。

據了解，虛擬貨幣透過「礦場」開挖取得，為了加速取得虛擬貨幣，許多人當起「礦工」，承租場地投入大量資金，準備電腦設備挖礦，透過每天24小時不間斷的運算開挖獲利，因常吃電力的關係，許多不肖集團「偷電」挖礦，曾遭到警方逮捕。

士林地檢署與北市刑大偵2隊曾經查獲非法竊電案，查扣44台礦機、帳戶內的泰達幣、以太幣，最後在檢察官同意後予以變賣，44台礦機分2標，吸引上百名「礦工」搶標，2標共計560萬，另外查扣的虛擬貨幣共計25萬1千元價格售出。

有1名富商看上「挖礦風潮」，砸了2億成本投資，在國外承租大型廠房，然後購入價值昂貴的電腦顯示卡等設備，因挖礦需要大量電力，所以著重在電線設計上，由6名工作人員負責24小時輪班看守，從2020年底籌辦並開始運作。

▲▼劉嫌等人股東搞虛擬貨幣挖礦，找來電工偷電省成本。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲虛擬貨幣正夯，許多不法集團偷電挖礦，士林地檢署法拍44台礦機拍得560萬。（示意圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，該礦場主要以挖乙太幣為主，因為挖以太幣需要使用高端地顯示卡做運行，會在挖礦時將顯示卡效能發會到極致，所以需要大量的電、散熱系統，因為用電量相當高，所以特別著重散熱安全，整體裝潢上也耗資1千多萬元。

知情人士透露，該礦場約有1800台挖礦機，主要以挖以太幣為主，在2月時遇到「礦潮」，所以到10月就挖到了將近3千餘顆的乙太幣，以每顆4千元美金計算，總價值達3.5億元台幣，短短8個月扣除正常電費及營運開銷，已經獲利達千萬元。

知情人士也指出，該富商堅持不賣，並且相信一顆以太幣價值預計飆破上萬美金。因為虛擬貨幣不需要透過銀行轉帳，直接透過網路雲端，經由區塊鏈的方式轉移給對方，但全程交易是公開的，轉帳是透明化的，帳本攤在陽光下是可以被追蹤的，也可以利用交易所換取各國不同的貨幣。

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