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大陸公布藝人管理新規！加強規範網上訊息　炒誹聞、上熱搜都列管

▲大陸演藝圈近來多名藝人因「失德」行徑遭封殺。（圖／翻攝／鄭爽、吳亦凡、張哲瀚、趙薇微博）

▲大陸近來多名藝人因「失德」行徑遭封殺。（圖／翻攝／鄭爽、吳亦凡、張哲瀚、趙薇微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸娛樂圈近來風波不斷，為嚴防「違法失德」藝人復出、導正社會風氣，中共中央網信辦23日發布《關於進一步加強娛樂明星網上信息規範相關工作的通知》，舉凡藝人炒作誹聞舊聞、宣揚不良價值觀，甚至上社交平台微博熱搜榜的頻率等，通通都被列入管理。

通報指出，旨在進一步加強娛樂明星線上訊息規範，維護良好網路輿論秩序，營造更加清朗的網路空間。該通知包括內容導向、訊息呈現、明星帳號管理和輿情機制等四方面，提出15項措施，要求對向包括網路平台、明星本人、經紀公司、後援會、網友、相關公眾號等。

通知表示，要求建立負面清單，不渲染明星情感糾紛細節，發布和傳播娛樂明星線上訊息，要遵守法律法規，「弘揚社會主義核心價值觀」，娛樂明星線上訊息也不得宣揚流量至上、畸形審美、奢靡享樂、炫富拜金等不良價值觀，不得為博眼球低俗炒作緋聞醜聞。

同時，網信辦規範，線上訊息不得渲染明星情感糾紛隱秘細節，不得未經授權曝光、買賣明星身分訊息，或進行惡意營銷、造謠抹黑，更不得為違法失德明星藝人復出造勢，不得挑動粉絲對立、過度消費等。

在加強帳號管理方面，以大陸社交平台微博的熱搜榜為例，通知規定，同一明星在同一時段，原則上只能呈現一條。通知也對明星商業活動的廣告規範、公益類訊息不得惡意炒作，以及相關帳號、帳號名稱、簡介等都做出不得煽動謾罵、違反公序良俗的要求。

至於「違法失德明星藝人」，要嚴格採取統一標準、聯合懲戒措施，嚴防轉移陣地、曲線復出。

網信辦指，近年來大陸線上訊息泛娛樂化傾向、低俗炒作現象屢禁不止，流量至上、畸形審美、「飯圈」亂象等不良文化衝擊主流價值觀，還有一些明星宣傳內容不守規範、誹聞八卦占用大量公共平台資源，民眾反映強烈。

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關鍵字：

藝人娛樂明星網上信息規範

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