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老闆出售年收8億粉絲團　鄧佳華何去何從？連千毅說出下一步

▲▼連千毅要賣粉絲團，仍有顧慮到鄧佳華的生計。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

▲連千毅要賣粉絲團，仍有顧慮到鄧佳華的生計。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

記者陳雕文／綜合報導

連千毅28日下午拋出震撼彈，宣布要出售年收8億的粉絲團。原來，4年多來的直播生活讓他聲帶長繭，準備要進行第2次的手術，估計需休養3到4個月。連千毅私下表示，目前有4間公司在洽談中，至於旗下的直播主們、藝人鄧佳華、吃屎哥等，連千毅也說出下一步規劃。

連千毅解釋，【蘭庭精品】粉絲團每年收入8億，淨利大約是收入的4成，換算每個月可得2百多萬，目前差不多有4間公司在跟他洽談，出價大約在4千萬左右，他希望能以更高的價格出售，雖然會賣掉，但等術後休養完，會以站台形式登場，幫忙買家衝流量，不會完全離開蘭庭精品。

▲連千毅。（圖／翻攝自蘭庭精品粉絲團）

▲連千毅將要出售粉絲團。（圖／翻攝自蘭庭精品粉絲團）

至於簽約的旗下直播主及藝人的動向，連千毅則說，會把他們帶到另一個粉絲團【連千毅LT】主持直播節目，鄧佳華等人都不會失業，一樣有表演的舞台！

連千毅說，大家可以觀察，很多首富或大老闆在跨足其他產業時，都會把現下的產業轉賣，他現在已經走到直播業界的巔峰，每次都能多達幾百萬人收看，已經達到預設的目標及期待，最近要動手術又需要休養，3、4個月無法直播，其實熱度很快就會下來，現在正是急流勇退的時候。

連千毅表示，「但我還是熱愛網路直播，因此之後應該會以站台形式，不管是回「蘭庭」或是我個人的粉絲團幫忙衝衝人氣，只是比較不會那麼常出現。」

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