「人人影視」創始人獲刑！　官方帳號表態徹底GG：不可能重啟了

▲「人人影視字幕組」侵權案一審宣判。（圖／翻攝自上海第三中院）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸知名盜版影片平台「人人影視字幕組」（簡稱「人人影視」）侵權案22日宣判，上海第三中院公開審理案件並當庭作出一審判決，以侵犯著作權罪將「人人影視」創始人梁永平判刑3年6個月，並處罰金150萬元（人民幣，下同），涉案的其他13人則另案處理。

人人影視前身是2003年創立的YYeTs（YY指人人，eTs是 English TV Shows）字幕組，由網絡翻譯愛好者組成，專事譯製海外影視字幕，對外宣稱為非商業性組織。2006年，YYeTs從YY影音獨立，建立了YYeTs美劇論壇，1年後更名為人人影視，逐漸成為大陸最知名的字幕組網站之一，其宗旨是「分享、學習、進步」。

經審理查明，自2018年起，梁永平先後成立武漢鏈世界科技有限公司、武漢快譯星科技有限公司，指使王某航（另案處理）僱傭他人作為技術、運營人員，開發「人人影視字幕組」網站及Android、IOS、Windows、MacOSX、TV等客戶端，由謝某洪（另案處理）等人組織翻譯人員，從境外網站下載未經授權的影視作品，翻譯、製作、上傳至相關服務器，通過所經營的「人人影視字幕組」網站及相關客戶端向用戶提供在線觀看和下載服務。

經審計及鑑定，「人人影視字幕組」網站及相關客戶端內共有未授權影視作品32,824部，會員數量共計約683萬。期間，梁永平以接受「捐贈」的名義通過涉案網站及客戶端收取會員費，指使他人以廣西三江縣海鏈雲科技有限公司等公司的名義，對外招攬廣告並收取廣告費用，以及對外銷售含有未授權影視作品的移動硬盤。

自2018年1月至案發，通過上述各渠道，非法經營額總計1200餘萬元。今年1月6日，梁永平被警方拘捕歸案，到案後如實供述犯罪事實。法院審理認為，梁永平以營利為目的，未經著作權人許可，複製發行他人作品，屬於有其他特別嚴重情節，行為已構成侵犯著作權罪，依法應予懲處。在共同犯罪中，梁永平為主犯，應按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。法院指出，梁永平到案後如實供述罪行，自願認罪認罰，並預繳部分罰金，綜合本案的犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度等，決定對其從輕處罰，遂作出上述判決。

對此，人人影視官微表示，現在得承認了，人人影視不可能再恢復或重啟，手機上安裝的APP也可以刪了，字幕組是不可能解決版權問題的。

對於這次被判，官方表示沒啥可洗的，只是很遺憾連累了開發及服務器維護人員。人人影視表示，涉案程序員工資是根據其開發技術支付的報酬，人人影視十幾年，很多程序員參與過開發，網站、製作字幕的軟件、以及後來的app，這也是廣告等收入主要用途，可沒想到會最終連累他們一起犯罪。