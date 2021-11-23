汐止驚現球棒隊！男被打到雙臂骨折　PO網「沒想到我也中招了」

▲汐止區驚傳球棒隊傷人，被害人指控同事因爭風吃醋持球棒將他雙手打斷，警方受理偵辦中。（圖／番社臉書）

記者張君豪／新北報導

22日中午12時許，新北市汐止區福德二路某水泥預拌廠再傳「球棒隊」打傷人事件，陳姓男子（35歲）疑似精神狀態不佳，懷疑被害人張姓男子與前妻發生感情，趁同事張男前來上班時持球棒揮舞毆打，導致張男雙臂骨折且多處擦挫傷，張姓被害人不滿陳男爭風吃醋發瘋，不僅將遭毆過程po上臉書「爆料公社二社」並報警提告；汐止警方證實目前已受理偵辦中。

張姓被害人po文指出，「最近棒球隊的名聲越來越高，沒想到我也中招了」、「到停車場的時候就被埋伏的人毆打、這個人我認識前開的事、他後來有在吸毒，吸到頭殼壞去，老婆也跟他離婚了」。

被害人指控，「後來他認為只要跟他前妻有識的人都跟他前妻有一腿，前前後後毆打了好幾個，今天一看到我就邊打邊說我跟他前妻有一腿」；張男並稱，「家裡大大小小擔子都在我身上…真的很痛恨吸毒的人。」目前警方已受理傷害提告、強調會依法偵辦。

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