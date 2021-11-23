瘋電影／龍與雀斑公主　不要被侷限在眼前的現實

文／賴賴

瘋言瘋語：

ENDING前的轉折高潮真是所有編劇最頭痛的難題，尤其是有了新穎創意的題材，美術構圖也無可挑剔，喜感設計也到位，卻敗在最後的轉折，一個不可說服的最高潮，哀哀哀，真的是有夠可惜的，太難了，歌曲這麼多首，很貴呀，要是能在花點時間在結局前的轉折再著墨劇情，就更好了說，整體感還是好看的啦。

音樂非常飽和滿足，加上人物塑造設定與動畫造型搭配，太唯美了，都想買海報回來貼了，BELLE的整體設計實在太令人回味過去的日本漫畫風格了，好久好久沒有這麼華麗的五官出現了，非常喜歡這部電影的美術，一百分。



片 名：龍與雀斑公主

英文片名：Belle

類 型：動畫

上映日期：2021-10-08

片 長：02時01分

導 演：細田守(Mamoru Hosoda)

演 員：成田凌 、 染谷將太(Shota Sometani) 、 玉城蒂娜(Tina Tamashiro) 、 森川智之 、 津田健次郎 、 小山茉美 、 宮野真守(Mamoru Miyano)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

自幼因意外失去母親的17歲女高中生小鈴，與父親兩人同住在人口不斷外移的高知小農村。最喜歡和母親一起唱歌的小鈴，母親死後便再也無法開口唱歌，在現實世界中甚至將自己的內心封閉起來。某日，小鈴化名「貝兒」來到全球超過50億使用者的虛擬世界「U」，貝兒在虛擬世界能自然開口唱歌，並發表自己創作的歌曲，更讓她成為世界關注的焦點，此時一個有著龍姿態的神祕存在突然出現在小鈴面前……。

▲一個鄉村小鎮的內向平凡高中女生。

▲其實也可以擁有宇宙偶像的歌唱實力。

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