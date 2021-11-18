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瘋電影／線：愛在相逢時　就算相愛也得在對的時間

文／賴賴

▲▼線：愛在相逢時。（YAHOO）

瘋言瘋語：

偶像劇的劇本，有很濃郁日本漫畫的風味，整體感是不錯看的，日本經濟衝擊巨大，疫情的這兩年，把日本影視經濟擊垮，而女主角除了外型不錯以外，實在令人難以下嚥的演技，對於男女主角閃婚的決定，實在很正確。

演技這個東西，除了努力還是要有天分悟性，光靠漂亮的軀殼只能支撐短暫時間，尤其是偶像壽命相當短暫，如果不夠充實自己也是很快就被取代，光是日本影視已經被韓國取代這件事實，就非常打擊日本過去的光榮歷史，希望日本加油，原則上個人還是比較喜歡日本電影質感的。

最後還是要祝福小松菜耐和菅田將暉，新婚愉快。


片　　名：線：愛在相逢時
英文片名：Threads: Our Tapestry of Love
類　　型：愛情
上映日期：2021-11-05
片　　長：02時11分
導　　演：瀨瀨敬久
演　　員：菅田將暉 、 小松菜奈(Nana Komatsu) 、 山本美月(Mizuki Yamamoto) 、 高杉真宙(Mahiro Takasugi) 、 倍賞美津子 、 二階堂富美(Fumi Nikaido) 、 松重豐(Yutaka Matsushige) 、 田中美佐子 、 成田凌 、 齋藤工(Saito Takumi) 、 榮倉奈奈(Nana Eikura) 、 片寄涼太(Ryota Katayose)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

在北海道出生的高橋漣（菅田將暉 飾）與園田葵（小松菜奈 飾），兩人生於平成元年（1989年）。13歲時兩人邂逅彼此，談了人生第一場戀愛，但葵後來卻被母親帶走離開北海道。8年後，21歲的漣因為朋友的結婚典禮而來到東京，結果再度見到了葵。然而，漣在北海道已是一名乳酪職人，但葵則不斷在東京、沖繩擴展自己的世界，兩人開始邁向不同的人生。10年後，時間來到平成最後一年（2019年），兩人因命運之線而再度遇見對方……

▲▼線：愛在相逢時。（YAHOO）

▲相愛過的痕跡，其實很容易跨越時空浮現。

▲▼線：愛在相逢時。（YAHOO）

▲就算不能在一起，心底的份量還是都在。

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