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瘋電影／尚氣與十環傳奇　只有自己變強才不會被打死

文／賴賴

▲▼尚氣與十環傳奇。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

確實因為膚淺的不喜歡這個代表亞洲外型的男主而無法入戲，但導演攝影鏡位和梁朝偉的演技功夫底子，真的還是拉回這部電影的整體質感，最佩服的還是這位導演以及動作導演的整體搭配，把功夫可能創造的視覺震撼，採用多角度影像呈現出功夫厲害的最大化，單單就梁朝偉與戲中妻子的對打那場視覺，就很想站起來為導演拍手。

將近六十歲的梁朝偉身手一點都不輸美國肌肉男，尤其是中國功夫的氣勢美感，加上楊紫瓊，真的沒有年輕人可以接班中國功夫動作戲了呀，可惜這好萊塢傳播世界影像的大好機會，就只能靠梁朝偉賣老命了，這種必須長年吃苦練就的身手，都不是一朝一夕一兩年可以練成的，而這個時代最缺乏的也就是能吃苦的底子，老天爺是公平的，你吃了多少苦，就會賞你多少福，早晚而已，例如現在震撼全球的南韓防彈少年團，也是整團從小一起吃苦上來，才能練就整團難度高整齊劃一的舞功，台上三分鐘台下十年功，台灣孩子真要急起直追呀。


片　　名：尚氣與十環傳奇
英文片名：Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
類　　型：動作、冒險、奇幻
上映日期：2021-09-02
片　　長：02時12分
導　　演：德斯汀克雷頓(Destin Daniel Cretton)
演　　員：劉思慕(Simu Liu) 、 梁朝偉(Tony Leung) 、 楊紫瓊(Michelle Yeoh) 、 錢信伊(Ronny Chieng) 、 奧卡菲娜(Awkwafina)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

漫威電影宇宙再度擴張，全新動作英雄《尚氣與十環傳奇》正式登場，故事敘述尚氣（劉思慕飾演）自幼接受父親文武（梁朝偉飾演）的鐵血戰鬥培訓，精通各種武術招式。長大後為了逃離家鄉，他改名換姓展開新生活，認識了新摯友凱蒂（奧卡菲娜飾演），平靜日子就這樣過了十年，直到過去再度找上門… 尚氣能否會發掘十環的無敵力量，無懼擺脫父親的勢力？

▲▼尚氣與十環傳奇。（圖／yahoo）

▲梁朝偉的西裝頭要不是他個人魅力強，還真的怪怪的。

▲▼尚氣與十環傳奇。（圖／yahoo）

▲從小被父親訓練成殺手。

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