瘋電影／尚氣與十環傳奇　只有自己變強才不會被打死

確實因為膚淺的不喜歡這個代表亞洲外型的男主而無法入戲,但導演攝影鏡位和梁朝偉的演技功夫底子,真的還是拉回這部電影的整體質感,最佩服的還是這位導演以及動作導演的整體搭配,把功夫可能創造的視覺震撼,採用多角度影像呈現出功夫厲害的最大化,單單就梁朝偉與戲中妻子的對打那場視覺,就很想站起來為導演拍手。

將近六十歲的梁朝偉身手一點都不輸美國肌肉男,尤其是中國功夫的氣勢美感,加上楊紫瓊,真的沒有年輕人可以接班中國功夫動作戲了呀,可惜這好萊塢傳播世界影像的大好機會,就只能靠梁朝偉賣老命了,這種必須長年吃苦練就的身手,都不是一朝一夕一兩年可以練成的,而這個時代最缺乏的也就是能吃苦的底子,老天爺是公平的,你吃了多少苦,就會賞你多少福,早晚而已,例如現在震撼全球的南韓防彈少年團,也是整團從小一起吃苦上來,才能練就整團難度高整齊劃一的舞功,台上三分鐘台下十年功,台灣孩子真要急起直追呀。



片 名:尚氣與十環傳奇

英文片名:Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

類 型:動作、冒險、奇幻

上映日期:2021-09-02

片 長:02時12分

導 演:德斯汀克雷頓(Destin Daniel Cretton)

演 員:劉思慕(Simu Liu) 、 梁朝偉(Tony Leung) 、 楊紫瓊(Michelle Yeoh) 、 錢信伊(Ronny Chieng) 、 奧卡菲娜(Awkwafina)

國 家:美國

語 言:英語

發行公司:迪士尼



劇情大綱

漫威電影宇宙再度擴張,全新動作英雄《尚氣與十環傳奇》正式登場,故事敘述尚氣(劉思慕飾演)自幼接受父親文武(梁朝偉飾演)的鐵血戰鬥培訓,精通各種武術招式。長大後為了逃離家鄉,他改名換姓展開新生活,認識了新摯友凱蒂(奧卡菲娜飾演),平靜日子就這樣過了十年,直到過去再度找上門… 尚氣能否會發掘十環的無敵力量,無懼擺脫父親的勢力?

▲梁朝偉的西裝頭要不是他個人魅力強,還真的怪怪的。

▲從小被父親訓練成殺手。

