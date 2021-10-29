瘋電影／偷天俠盜團　俠盜集團義奪貪官賄款救難民

文／賴賴

瘋言瘋語：

娛樂片俠盜的故事，不過和好萊塢電影過去不同的是，這屬於俠盜集團的故事，所以不著力在過程難度，而在節奏掌握與鬥智技巧的整體感是好看的，尤其是在疫情期間，拍攝現場總是有著拍攝高風險，把場景搬到沙漠，真是太聰明了，於是最近沙漠會很忙，很多電影都會有沙漠出現。

老帥哥皮爾斯布洛斯南魅力不減，而片中女兒又年輕貌美，整個組織偏向俊男美女系操作，有別於過去美國人愛猛男肌肉妹的穿擦，反而是養眼的奶油小生當道，很符合女生觀賞的動作娛樂片，不錯看唷。

片 名：偷天俠盜團

英文片名：The Misfits

類 型：動作、冒險、犯罪

上映日期：2021-10-29

片 長：01時35分

導 演：雷尼哈林(Renny Harlin)

演 員：鍾潔咪(Jamie Chung) 、 皮爾斯布洛斯南(Pierce Brosnan) 、 提姆羅斯(Tim Roth) 、 妙麗克菲爾德(Hermione Corfield)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

佩斯（皮爾斯布洛斯南 飾）是一名擁有超高智商的著名罪犯，即便是美國聯邦調查局都對他望而卻步；某日，佩斯被一個名叫「The Misfits」的犯罪組織招募，預計合力展開本世紀最大膽的劫案—竊取流氓商人舒茲（提姆羅斯 飾）藏在旗下最高戒備監獄內部的數百萬條黃金。然而，隨著滔天計畫的推進，佩斯逐漸發現自己被捲入一場龐大的陰謀之中……。

▲要到監獄去必須穿過沙漠。

▲男主最擅長把妹，女主最擅長殺男人。

▲進入監獄的金庫盜金。

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