瘋電影／偷天俠盜團　俠盜集團義奪貪官賄款救難民

瘋言瘋語：
娛樂片俠盜的故事，不過和好萊塢電影過去不同的是，這屬於俠盜集團的故事，所以不著力在過程難度，而在節奏掌握與鬥智技巧的整體感是好看的，尤其是在疫情期間，拍攝現場總是有著拍攝高風險，把場景搬到沙漠，真是太聰明了，於是最近沙漠會很忙，很多電影都會有沙漠出現。
老帥哥皮爾斯布洛斯南魅力不減，而片中女兒又年輕貌美，整個組織偏向俊男美女系操作，有別於過去美國人愛猛男肌肉妹的穿擦，反而是養眼的奶油小生當道，很符合女生觀賞的動作娛樂片，不錯看唷。
片 名：偷天俠盜團
英文片名：The Misfits
類 型：動作、冒險、犯罪
上映日期：2021-10-29
片 長：01時35分
導 演：雷尼哈林(Renny Harlin)
演 員：鍾潔咪(Jamie Chung) 、 皮爾斯布洛斯南(Pierce Brosnan) 、 提姆羅斯(Tim Roth) 、 妙麗克菲爾德(Hermione Corfield)
國 家：美國
語 言：英語
發行公司：車庫娛樂
劇情大綱
佩斯（皮爾斯布洛斯南 飾）是一名擁有超高智商的著名罪犯，即便是美國聯邦調查局都對他望而卻步；某日，佩斯被一個名叫「The Misfits」的犯罪組織招募，預計合力展開本世紀最大膽的劫案—竊取流氓商人舒茲（提姆羅斯 飾）藏在旗下最高戒備監獄內部的數百萬條黃金。然而，隨著滔天計畫的推進，佩斯逐漸發現自己被捲入一場龐大的陰謀之中……。
▲要到監獄去必須穿過沙漠。
▲男主最擅長把妹，女主最擅長殺男人。
▲進入監獄的金庫盜金。
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