瘋電影／永恆族　世界末日神救不了你

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看，故事劇情流暢，就是典型美國的英雄故事，直線劇情所以節奏明快，而電腦動畫特效也是誠意滿滿，這部片的故事背景其實大概大家有做功課就都知道一些了，不過就內涵深度和邏輯，編劇是有在背景和現在這個時態上，做足功課融合一起，個人是很喜歡整體劇本的包裝。

除了融入時下大環境問題，使得這些腳色合理存在以外，就歷史宗教和傳說信仰的交叉驗證，也相當有意思，尤其在美術上的用心，電影必須看到所有工作人員字幕上完才可以離席，到最後一刻都還有戲，情節設計還是比較適合國中以上學生的質感。

整部片的概念其實是很深入的，『英雄』究竟是好人還是壞人還是助紂為虐？忠誠的智慧和抉擇？電影拋出許多議題是相當有深度的，讓學生因劇情簡單反而易於理解所有傳遞的訊息，非常喜歡這部作品。

片 名：永恆族

英文片名：Eternals

類 型：動作、科幻

上映日期：2021-11-03

片 長：156分鐘

導 演：趙婷(Chloé Zhao)

演 員：安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie) 、 莎瑪海耶克(Salma Hayek) 、 陳靜(Gemma Chan) 、 理察麥登(Richard Madden) 、 布萊恩泰瑞亨利(Brian Tyree Henry) 、 貝瑞科漢(Barry Keoghan) 、 庫梅爾南賈尼(Kumail Nanjiani) 、 馬東石(Ma Dong-Seok) 、 基特哈靈頓(Kit Harington)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼



劇情大綱

《永恆族》是超越繁星的神族，七千年前來到地球，誓言保護人類，各色各異的他們，擁有超凡智慧與能力，長生不老，每人具備迥然不同的絕頂神力。然而守護地球期間，各自強大的永恆族人並非和樂融融，內部紛爭不斷，最終整個族群分崩離析，直到一群古老的宿敵現身……



全球引頸期盼，經歷《復仇者聯盟：終局之戰》後，漫威電影宇宙會怎麼發展？當世界瀕臨灰飛煙滅之際，永恆族為何缺席抵禦薩諾斯…



以《游牧人生》奪得奧斯卡最佳導演獎的趙婷，擔任本片的編劇及導演，將會為漫威宇宙樹立前所未見的超級英雄模樣。

▲到地球來執行使命。

▲香港陳靜挑大樑。

▲相戀數千年的戀人。

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