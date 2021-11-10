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瘋電影／達賴喇嘛：大腦故事　當務之急將慈悲融入教育

文／賴賴

▲▼達賴喇嘛：大腦故事。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

這真的是一部尤其是這個時代的年輕人，最需要看的必讀電影，科學家滿滿的訊息，在透露這個時代我們該怎麼活下去，怎麼再去繁衍下一代，如何教育下一代，而不再不斷創造悲劇，而已經產生的難題也永遠解決不了，因為從學校教育開始就錯了，以至於這個時代不論哪個國家，精神病患憂鬱自殺，永遠無法根絕，就連治療都很困難，相當有誠意的電影，從一開始的驚嚇破題，到最後苦口婆心，這不是宗教鼓吹的目的，而是在救下一代和下下一代，電影流暢好看，一點都不艱澀，訊息非常豐富，看了兩次還想再看。

從神經科學角度下去研究，原來同理心並非同情心，心理醫師若以同理心去體會患者痛苦，醫師本身早晚會生病，所以必須將同理心轉換成同情心，從同情心出發身體便不會感受痛苦，反而是滿滿的想要幫助對方痊癒的慾望，而同情心是可以培養的，就算4%的人毫無良知，但仍有機會以禪修的方式來強化慈悲心的養成，從科學醫療的驗證，學習禪修一開始需要老師帶領，而禪修的種類非常多項，這種不需要使用外來藥物，靠自體內在力量創造身體潛能，是目前歐美及先進國家相當流行的趨勢。

人類原本優於其他動物智慧，便是慈悲同情及捨己為人的人性，但因為教育方向錯誤，社會教育教導人類要更自私自利，為自己創造價值，於是差別競爭鬥爭互相傷害，人類開始墮落，科學文明越進步，人性越卑劣，導致現在的地球危機，但人類不思反省還是以戰爭衝突來奠定自我安全基礎，不論是政治或是商場，處處可見，這是一部需要很有福報的人才能真正讀懂的深度智慧，非常感謝發行公司引進這部作品，五顆星推薦。

片　　名：達賴喇嘛：大腦故事
英文片名：Upper Story
類　　型：紀錄片
上映日期：2021-11-12
片　　長：01時35分
導　　演：亞歷山德拉卡托尼(Alessandra Pedrotti Catoni)
演　　員：達賴喇嘛14世(The Dalai Lama)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：聯影／聯贏


劇情大綱

達賴喇嘛不僅是藏傳佛教的最高領袖，更是天下蒼生仰賴的精神導師。他決定退位！他是否轉世？一舉一動都牽動著世界局勢…。有人問他「面對強大中共，西藏為何膽敢堅持自由？」，也有人問他「何謂真正的和平？」，透過電影看達賴喇嘛以睿智又幽默的回應世人的疑惑…。

今日全球超過10％的人口患有精神健康問題。佛教學者和科學家之間三十年的合作，揭示了可以使我們發展心理健康，並改善對地球的影響的技術。

從達賴喇嘛與藏傳佛教的高僧和西方一流科學家進行對談，介紹了「心靈與生命研究院」（Mind and Life Institute），談論深奧的科學和佛學知識，探討西方科學和東方佛教之間的分歧和巨大差異，藉由深刻的哲思對談，讓人更了解對於當代佛教和科學，啟發許多眾生。

宗教與科學之間跨世紀的精采對話，一方面是學術探索，一方面是利益衆生，幫助大衆尋找達到快樂內心的途徑。在這兩個層面上，現代科學的知識可以幫助我們更理解實在的本質，即佛教所說的「實相」，而長於「內觀」的藏傳佛教和浩瀚的佛學經典，能彌補現代科學在探索人性方面的不足。

達賴喇嘛兩歲時就被認定是「13世」轉世的靈童，並在5歲時繼任、成為藏傳佛教的最高領袖。當中共武力侵佔西藏，23歲的他被迫展開流亡生涯，幸運在印度協助下，成立了西藏流亡政府。

自此後，達賴喇嘛開始向全世界、提倡西藏自由與世界和平。他於1989年獲頒諾貝爾和平獎，2011年更被美國《TIME》雜誌評為「世界史上最具代表性25大政治家」，受到世人的景仰！

《關於電影》歷時30年拍攝《達賴喇嘛：大腦故事》 史上最貼近達賴喇嘛的電影

《達賴喇嘛：大腦故事》是關於達賴喇嘛探討醫學和科學的電影。片中達賴喇嘛同猶太裔神經科學家理查‧戴維森（Richard J. Davidson）討論「復原力、慈悲心，以及科學治療今日」等主題。理查是威斯康辛大學神經科學實驗室主任，專研大腦皮層和皮層下功能，他在大腦可塑性方面的研究成果，獲得了世界性聲譽。片中，同時也可以看到尊者和其他來賓「心智與生命」研究機構負責人蘇珊鮑爾吳（Susan Bauer-Wu）等人共同探討大腦的秘密。

達賴喇嘛未曾展現過的一面。透過攝影機進入他私人的生活領域，觀眾近距離感受這位孜孜矻矻背誦經文、處理日常庶務的平凡僧人，看到他是如何運用佛學、科學等知識，開導眾人。

《達賴喇嘛：大腦故事》展現達賴喇嘛艱苦困頓的人生、西藏議題的複雜性、也檢視達賴喇嘛開始後的「藏傳佛教」，更看見追隨他的子民們，是如何胼手胝足建立這個風雨飄搖的流亡政府

值得一提的是，導演藉由達賴的話語，最需要的人心省思，格外深具意義，過程中摻雜他與許多科學家的對話和辯證和思考轉變，闡揚佛家對生死輪迴、慈悲為懷的生命哲理，這是一部將超越時空、文化、種族的世界表露無遺的電影，值得觀眾進戲院，細細探究佛理和科學、醫學之間的關聯和奧妙。

在佛教科學與現代科學對話中，尊者闡釋了心靈與生命對話活動的兩個主要目的。第一個目的是，透過藏傳佛教與現代科學界人士之間的交流學習，可以增加雙方的學識。比如現代科學界經過研究，對原子和夸克之類的事物有著非常精確的衡量與解釋。但是當談及心靈與情緒時，現代科學就顯示出其不足之處，在這方面藏傳佛教便可提供更深入的剖析，同時也探討了內心快樂的關注與研究程度以及該如何面對的解決辦法。

▲▼達賴喇嘛：大腦故事。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲這部電影透過達賴喇嘛與科學驗證要傳遞的訊息是慈悲的能量，而非傳教。

▲▼達賴喇嘛：大腦故事。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲即便是小沙彌也接受科學教育來輔助說明宗教實質力量。　

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