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瘋電影／鹿兒流浪記　小麋鹿出生五分鐘必須站起來

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文／賴賴

▲▼鹿兒流浪記。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

非常勵志的紀錄片，看著冰天雪地冰凍世界，麋鹿母親生下孩子，並選擇賭上自己性命照顧孩子，所有關於麋鹿的生存法則都令觀賞者有立刻自我反思，如果我們被生在這種環境人類以絕種，而麋鹿生下來必須五分鐘必須站起來，五分鐘必須會奔跑，五分種必須會游泳，因為大自然太多野獸等著吃掉你，是的，個人感覺自己早已投胎多次。

單全球疫情控制不下來，每個國家都爆出失業人口懸崖資產以及每個國家都債築高台，人類的經濟環境生存環境每況愈下的情況下，看著這隻麋鹿的成長過程，真的是再怎麼差，也沒有小麋鹿來得困窘，冷得要死還得涉水過河，沒有人能伸出援手就靠自己，看完電影真的非常有感觸，尤其是製片方相當高誠意的讓即使沒有對白的麋鹿，音樂鋪陳襯底和營造磅礡情緒氛圍，恰到好處且音樂好聽，使得整部片不覺枯燥，甚至感覺到非常好看，很推薦這部電影，發行公司很有眼光。


片　　名：鹿兒流浪記
英文片名：Ailo’s Journey
類　　型：紀錄片
上映日期：2020-11-27
片　　長：01時26分
導　　演：吉翁麥達卻斯基(Guillaume Maidatchevsky)
演　　員：彼得方贊(Peter Franzén)
國　　家：芬蘭
語　　言：芬蘭語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

跟著可愛的小馴鹿艾洛展開一場極地冒險！甫出生的馴鹿艾洛將跟著家人學習如何在冰天雪地的環境裡生存，在壯闊芬蘭的極圈展開史詩般的遷徙之旅，一路上除了飽覽拉普蘭的宏偉景觀，認識許多新朋友以外，艾洛更要面對許多潛藏未知的危機。

▲▼鹿兒流浪記。（圖／yahoo）

▲拍攝團隊花了五年的時間拍攝下這珍貴的麋鹿生態。

▲▼鹿兒流浪記。（圖／yahoo）

▲牡鹿角鬥爭地盤或配偶，鹿角打結無解時會死掉。

▲▼鹿兒流浪記。（圖／yahoo）

▲小鹿艾洛因母親比較不怕人類而被選上拍攝。

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