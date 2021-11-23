青山王祭、台北燈節、西門PLAY樂購町一起告別2021！把握時間玩翻萬華

▲萬華年末大型活動亮點滿滿迎2022。（圖／翻攝自官網，下同）

生活中心／綜合報導

2021即將進入尾聲，今年打算怎麼跟2021說掰掰並迎接2022呢？年末節日接連報到，揪三五好友們相聚一波，把握熱鬧的聖誕節、跨年，好好告別2021。年底總是人潮滿滿的臺北市，年底更是推出不少精彩的大型活動，尤其在萬華地區，「青山王祭」、「2021台北燈節」、「西門PLAY樂購町」等，結合宗教民俗活動、傳統文化、購物樂趣讓你一次滿足，更可藉此順遊萬華在地街區，感受臺北城新舊融合的文化魅力。

不能錯過的青山王祭！體驗艋舺特有的廟會文化

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▲青山王祭晚會及接駕活動，吸引遊客前來參與體驗。

說到傳統文化與宗教信仰聚集之處，艋舺（萬華）絕對是臺北市的重點區域，歷史發展悠久的老城區，加上傳統祭典的魅力，讓艋舺成為國內外旅人的朝聖目標。一年一度的「艋舺青山宮靈安尊王暗訪暨遶境」，又稱「艋舺大拜拜」，於民國99年登錄為臺北市民俗文化資產，是臺北三大重要祭典活動之一，將於農曆10/20(國曆11/24)及10/21(國曆11/25)分別在南、北萬華進行暗訪，整夜鬧熱不絕，農曆22日(國曆11/26)為盛大的「正日遶境」，年年都吸引大量信徒及遊客共同參與這場盛事。北市府搭配艋舺青山宮暗訪暨遶境，11/25於西門町真善美廣場將舉行藝文紅壇表演，想要更有參與感，可以上台北通APP預約登記踩街活動，揪好友一起來艋舺體驗廟會文化。

更多資訊►2021青山王祭

2021台北燈節 史上第一個會跳舞的主燈「NEW」亮相！





▲歷時近一年打造，結合傳統藝術、舞蹈、音樂及科技的牛年主燈，是台北燈節前所未有的鉅作之一。

2021台北燈節「七彩八寶新世界」自12月17日至12月26日在萬華艋舺舉行，以萬華站前廣場周邊為主要區域，並打造史上第一個會跳舞的主燈「NEW」，這座主燈以牛的諧音命名，兼具視覺與聽覺的藝術創作，科技感十足;活動並採「線上X線下」辦理型態，以數位化呈現後疫情時代的活動新模式，邀請民眾線上線下一起賞燈。

此外，燈節期間每天下午4點到7點有各個燈區導覽與大來賓訪問等多樣化線上節目，晚間7點到9點則有實況轉播現場舞台演出，今年舞台表演卡司陣容堅強，有搖滾天王伍佰、金曲歌后魏如萱與葛萊美獎得主JAMII等多組藝人輪番獻唱，並加碼祭出上線觀看掃專屬QR Code抽汽車的抽獎活動，民眾可上2021台北燈節活動官網準時上線賞燈，同步在台北旅遊網官方FB粉絲團也可收看。在疫情稍解之際，歡迎有空的民眾到艋舺一遊，除了賞燈還能嚐嚐當地小吃美食，或是在家線上賞燈試試手氣，有機會把燈節大獎帶回家！讓台北燈節最「牛」的主燈跟周邊活動，替2021年末留下難忘回憶。

更多資訊

►2021台北燈節

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西門PLAY樂購町 濃濃節慶氛圍跟2022說哈囉



▲2021西門PLAY樂購町活動，好玩好拍又好逛，用最fancy的方式迎接2022。

來到萬華，怎麼能錯過好吃好買又好逛的西門町？無論什麼年齡層、男女老少都通殺，西門町就是能激起購物的想望，「2021西門PLAY樂購町」自110/12/3～111/1/9，每週例假日辦理展演活動如：音樂會、三麗鷗明星見面會、舞蹈大賽及街頭藝人聖誕表演等活動，且呼應年末氛圍，還會有超殺記憶體的亮點裝飾物，讓你拍照打卡玩不完，除此之外也結合在地商圈和周邊產業一同參與，在聖誕節和跨年的濃濃節慶氛圍中，揪親朋好友來西門PLAY樂購町犒賞自己！

提醒民眾，搭乘大眾運輸請全程佩戴口罩、勤洗手，保持社交距離，如出入特定公共場所，請配合實聯制、量額溫、消毒雙手，開心出遊也別忘了認真防疫喔!

(臺北市政府觀光傳播局廣告)