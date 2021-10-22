限時1周買爆！好市多黑色購物節「這天」開跑　五倍券也能用

▲終於等到好市多黑色購物節。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

又等到美式賣場好市多（Costco）的年度盛事「黑色購物節」了，今年選在11月22日起正式登場，同樣持續1周時間，讓民眾天天買到手軟，下殺品項則維持每卡限購1件，同步開放使用紙本、數位五倍券，撿便宜就要趁現在。

▲好市多2021黑五購物節DM曝光 。（圖／讀者提供）

好市多2021年「黑色購物節」將自11月22日起至11月28日連7天於全門市登場，雖目前優惠品項、折扣仍保密到家，但也會比照去年於活動期間提前一天曝光隔日部分下殺品項，讓消費者可以提前得知隔天哪些東西必搶，而因活動數量有限，「每卡限購1件。」至於是否會按照過去提早開門則仍在討論當中。

業者也表示各分店開放收取實體、數位五倍券，賣場防疫部分則維持現有防疫規定，維持人流控管，並觀察近日疫情發展情況再做調整。

▲好市多去年黑色購物節首日吸引不少民眾搶買。（圖／記者蕭筠攝）

好市多黑色購物節去年祭出上百樣商品下殺，最低打到49折優惠，等於買1送1，優惠品項中又以3C家電、金條最受歡迎，像是內湖店販售的57萬金條1小時就完售，且據店員透露不只一條，搶購熱潮不減，首日就吸引上百位民眾排隊等買。

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