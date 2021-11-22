　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式賣場黑五首日　獨家新品成搶購亮點　網驚喜：「在英國留學時都用這個！」

▲▼ 黑五 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲英國進口新品Herbal Essences天然洗髮精「藍薑洗髮露」產品包裝上表示為英國熱賣NO.1，第一次加入黑五特價中，意外成為新亮點。（圖／網友提供，請勿翻攝，下同。）

消費中心／綜合報導

美式賣場黑色購物節祭出百樣下殺折扣商品，天天都有驚喜優惠上架，激起民眾強烈的好奇心及購物慾，有不少民眾天天進場逛賣場看看多了哪些新下殺折扣又熱賣的商品分享給親朋好友，除了高單價的家電、精品折扣深之外，大多民眾表示：「想買便宜的生活用品比較實際！」尤其是國外進口的生活用品更驚豔，現場直擊黑五首日美式賣場今年剛引進的英國進口新品Herbal Essences天然洗髮精「藍薑洗髮露」，第一次加入黑五特價中，意外成為新亮點，就連美式賣場員工都驚嘆這匹從國外紅回台灣的黑馬有點強，一上架都快被掃空。 

▲▼ 黑五 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲美式賣場今年引進後首度在黑五特別優惠單件折150元，採買的民眾大呼「比代購還便宜超多」。

美式賣場黑五優惠商品SAMSUNG、LG電視、鑽石項鍊、羽絨被、刀具組等折扣曝光後，民眾紛紛提前做好功課，事先在網路好康社團各式搶先報中整理出作戰計畫。其中天天要用的衣物清潔品、洗髮精等民生用品也成了搶購重點。網友在好康社團分享：「逛了一圈，優惠有感的是洗髮精產品。」。近來在國外十分火紅的天然草本洗髮產品Herbal Essences這次竟然也出現在黑五折價行列。這款美式賣場新引進的草本藍薑洗髮精，配方是由植物萃取，藍薑、鮮花、麝香的香味，網友大讚香味超仙氣。產品外包裝顯示它是全球第一個獲得英國皇家植物園認證，90%以上成分都是純淨植物萃取。網友表示：「洗頭時可以感受到一股舒服的香味，有點像點精油散發在空氣中的淡淡香味，而不是濃郁過頭的人工香精味，洗完頭髮後的髮絲潔淨有光澤，還有蓬鬆空氣感。」美式賣場今年引進後首度在黑五特別優惠單件折150元，採買的民眾大呼「比代購還便宜超多」「這款頭皮洗後都很乾淨，不會有油膩感」。

▲▼ 黑五 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲▼近來在國外十分火紅的天然草本洗髮產品Herbal Essences這次竟然也出現在黑五折價行列。

▲▼ 黑五 。（圖／網友提供請勿翻攝）

黑色購物節為期11/22~11/28共7日，許多民眾特別鎖定日常用品折扣下手，現在購買Herbal Essences優惠組每組現折150，五倍券還沒用完的民眾，加上折扣一次備齊全年份很划算，讓秀髮一整年都蓬盈有型。

▲▼ 黑五 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲▼現在購買Herbal Essences優惠組每組現折150，五倍券還沒用完的民眾，加上折扣一次備齊全年份很划算。

▲▼ 黑五 。（圖／網友提供請勿翻攝）

本日好市多黑五購物節本日超人氣特價夯品還有：
LG 86”4K SMART TV：原價134,999 折價30,000 折後104,999
BOSCH 60公分獨立式洗碗機：原價30,999 折價4,001 折後26,998
WHIRPOOL 740公升對開門冰箱：原價39,689 折價5,000 折後34,689，每卡限購一組
LE cCREUSET單耳單柄圓鐵深煎鍋(直徑26公分)：原價5,749 折價1,750 折後3,999
風倍清織物除菌消臭噴霧：原價459 折價120 折後339
米森黑糖老薑茶：原價389 折價80 折後309
經典紅色兒童三輪車 : 原價1,275 折價375 折後900

▲▼ 黑五 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲▼ 黑五 。（圖／網友提供請勿翻攝）

▲▼好市多黑五購物節本日超人氣特價夯品眾多。風倍清織物除菌消臭噴霧: 原價459 折價120 折後339。

▲▼ 黑五 。（圖／網友提供請勿翻攝）

►GORE-TEX仙女色外套現省3360元！

ET快訊
9歲女童遭性侵棄屍　62年後挖墳驗DNA偵破了
S Hotel爆改名！大廳擺滿大S美照　內部人士低調回應
休旅車「高仇恨值停法」慘遭私刑！　網狂喊療癒
台鐵月台「開槍驅鳥」！民眾嚇壞　副站長道歉了
女大生搭捷運低頭偷哭！　高中妹「1舉動」太暖心
快訊／連千毅正式提告鄧佳華！　美女經紀人：求償2千萬
麗寶樂園大看板播「一本道A片」！　親子遊園看傻
小張柏芝脫了！　半裸辣洩「雪球蛇腰」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限時1周買爆！好市多黑色購物節「這天」開跑　五倍券也能用

美式賣場黑五首日　獨家新品成搶購亮點　網驚喜：「在英國留學時都用這個！」

全聯黑五「百件黑品下殺5折起」　衛生棉買1送1、抽熱美式1年份

年底聚餐多！衣物飄異味還怕沾細菌？網推隨手一動作除菌又消臭

低溫特報！屬於妳的「下身保暖」穿搭術

萊爾富搶先發聲！「即日起不再提醒、規勸未戴口罩之民眾」

好市多「黑色購物節」優惠商品一次看！電視砍4萬、大衣下殺38折

1車搬2袋！好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光　精品買氣低

直擊／好市多黑五首日！排隊破百人比去年多　頭香6:50到搶攻家電

明天必搶85吋電視、鑽石項鍊！好市多「黑五首日」精選商品先看

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

花1個月終找到「卡石縫失蹤山友」　跑山獸見遺體嘆：不要忽略壞天氣

地勤裝卸人員一次整理45個行李　貨艙空間小＋全程彎腰超耗體力

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

美式賣場黑五首日　獨家新品成搶購亮點　網驚喜：「在英國留學時都用這個！」

全聯黑五「百件黑品下殺5折起」　衛生棉買1送1、抽熱美式1年份

年底聚餐多！衣物飄異味還怕沾細菌？網推隨手一動作除菌又消臭

低溫特報！屬於妳的「下身保暖」穿搭術

萊爾富搶先發聲！「即日起不再提醒、規勸未戴口罩之民眾」

好市多「黑色購物節」優惠商品一次看！電視砍4萬、大衣下殺38折

1車搬2袋！好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光　精品買氣低

直擊／好市多黑五首日！排隊破百人比去年多　頭香6:50到搶攻家電

明天必搶85吋電視、鑽石項鍊！好市多「黑五首日」精選商品先看

瘦身黑科技！　靠「它」四周腰圍縮三吋

展現追食意願！擱淺偽虎鯨奇蹟存活　命名「亮鯨鯨」為牠加油

前富邦洋投傑斯遭強襲球擊中頭部　倒趴在地、球彈到右外野界外

世新經濟邀美馬學者跨國視訊　探討後疫情時代的經濟轉變與展望

華盛頓最大懸案！9歲賣糖女童遭性侵棄屍　62年後挖墳驗DNA偵破了

國中軟聯／鄭鈞澤完投勝壓新明　中山國中抱回隊史第4冠

沒旅客台帛航班掛零！立委轟「丟臉」　交長盼12月可復飛

重返現場／新店男離家門5步「中4槍斃命」！鄰居目睹：他頸部噴血

超商店員遇刺》李俊宏／國家與雇主負起「這七點」維護超商職安

連3升！新台幣收盤升值 1.2分　收在27.783元

小丑柯瑞亞投身自由市場　太空人仍想補「大咖游擊」

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

消費熱門新聞

好市多「黑色購物節」優惠商品一次看！

好市多「黑五首日」精選商品先看！

萊爾布宣布不再提醒未戴口罩之民眾

好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光！

美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑

好市多黑五首日！排隊破百人比去年多

全台首間素蔬食超商300款餐點吃到爽

統一獅下半季封王！超商咖啡優惠快看

快訊／麥當勞變貴了「29品項喊漲」

全聯推「平價有機蔬菜」農場曝光

靠一支「布納哈本威士忌」拯救愛情

低溫特報！「下身保暖」穿搭術

全聯黑五開跑！百件黑品買1送1

星級飯店廁所一坐就有便意「關鍵在馬桶」！

更多熱門

相關新聞

全聯黑五開跑！百件黑品買1送1

全聯黑五開跑！百件黑品買1送1

搶攻黑色星期五商機，全聯今年「黑色購物節」活動搶先在PXGo!線上開跑，精選超過百件「黑品」在線上線下都有「下殺5折起」，像是「黑色包裝、黑色食品、黑色品牌」等三黑商品，都祭出破盤價，而PXGo!限時5天不限金額再抽OFF COFFEE熱美式1年份，再享PX Pay支付滿千送800福利點，另於預購館下單甚至能獨享88折。

好市多「黑色購物節」優惠商品一次看！

好市多「黑色購物節」優惠商品一次看！

好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光！

好市多「黑五首日」羽絨被半小時被搶光！

好市多「黑五首日」精選商品先看！

好市多「黑五首日」精選商品先看！

美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑

美式賣場黑五11/22起超殺折扣開跑

關鍵字：

黑色購物節Herbal Essences洗護髮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

快訊／大S、汪小菲協商離婚！

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

大S「兒女處境很尷尬」被汪小菲狂踩底線！

全程不到10秒！咖啡豆進口商家門遇埋伏「槍決慘死」

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

大S訴請離婚關鍵原因！汪小菲頻失控

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

60秒快閃搶百貨公司　80人搭25車逃逸畫面曝

大S官宣離婚…張蘭秒開直播：可憐我兒子

冠軍跌破眼鏡！「懶癌末期患者」星座Top3

重機女神被前任踢爆「睡完我還想睡我兄弟」

男猝死家中！爆肝月薪超傻眼

更多

最夯影音

更多
中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了
黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面