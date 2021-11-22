美式賣場黑五首日　獨家新品成搶購亮點　網驚喜：「在英國留學時都用這個！」

▲英國進口新品Herbal Essences天然洗髮精「藍薑洗髮露」產品包裝上表示為英國熱賣NO.1，第一次加入黑五特價中，意外成為新亮點。（圖／網友提供，請勿翻攝，下同。）

消費中心／綜合報導

美式賣場黑色購物節祭出百樣下殺折扣商品，天天都有驚喜優惠上架，激起民眾強烈的好奇心及購物慾，有不少民眾天天進場逛賣場看看多了哪些新下殺折扣又熱賣的商品分享給親朋好友，除了高單價的家電、精品折扣深之外，大多民眾表示：「想買便宜的生活用品比較實際！」尤其是國外進口的生活用品更驚豔，現場直擊黑五首日美式賣場今年剛引進的英國進口新品Herbal Essences天然洗髮精「藍薑洗髮露」，第一次加入黑五特價中，意外成為新亮點，就連美式賣場員工都驚嘆這匹從國外紅回台灣的黑馬有點強，一上架都快被掃空。

▲美式賣場今年引進後首度在黑五特別優惠單件折150元，採買的民眾大呼「比代購還便宜超多」。

美式賣場黑五優惠商品SAMSUNG、LG電視、鑽石項鍊、羽絨被、刀具組等折扣曝光後，民眾紛紛提前做好功課，事先在網路好康社團各式搶先報中整理出作戰計畫。其中天天要用的衣物清潔品、洗髮精等民生用品也成了搶購重點。網友在好康社團分享：「逛了一圈，優惠有感的是洗髮精產品。」。近來在國外十分火紅的天然草本洗髮產品Herbal Essences這次竟然也出現在黑五折價行列。這款美式賣場新引進的草本藍薑洗髮精，配方是由植物萃取，藍薑、鮮花、麝香的香味，網友大讚香味超仙氣。產品外包裝顯示它是全球第一個獲得英國皇家植物園認證，90%以上成分都是純淨植物萃取。網友表示：「洗頭時可以感受到一股舒服的香味，有點像點精油散發在空氣中的淡淡香味，而不是濃郁過頭的人工香精味，洗完頭髮後的髮絲潔淨有光澤，還有蓬鬆空氣感。」美式賣場今年引進後首度在黑五特別優惠單件折150元，採買的民眾大呼「比代購還便宜超多」「這款頭皮洗後都很乾淨，不會有油膩感」。

▲▼近來在國外十分火紅的天然草本洗髮產品Herbal Essences這次竟然也出現在黑五折價行列。





黑色購物節為期11/22~11/28共7日，許多民眾特別鎖定日常用品折扣下手，現在購買Herbal Essences優惠組每組現折150，五倍券還沒用完的民眾，加上折扣一次備齊全年份很划算，讓秀髮一整年都蓬盈有型。

▲▼現在購買Herbal Essences優惠組每組現折150，五倍券還沒用完的民眾，加上折扣一次備齊全年份很划算。

本日好市多黑五購物節本日超人氣特價夯品還有：

LG 86”4K SMART TV：原價134,999 折價30,000 折後104,999

BOSCH 60公分獨立式洗碗機：原價30,999 折價4,001 折後26,998

WHIRPOOL 740公升對開門冰箱：原價39,689 折價5,000 折後34,689，每卡限購一組

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米森黑糖老薑茶：原價389 折價80 折後309

經典紅色兒童三輪車 : 原價1,275 折價375 折後900





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