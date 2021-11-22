LIVE／第15輪明開放預約　指揮中心最新說明

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台灣新冠肺炎疫苗第14輪施打中，此輪也開放混打，第15輪預約明天（23）上午10時開始，同樣接受首劑接種AZ疫苗民眾混打mRNA疫苗。有關疫情發展、14輪施打情況與後續防疫規畫，待下午指揮中心記者會，由發言人莊人祥說明。

第15期提供BNT、莫德納第1、2劑及AZ第2劑，已接種第1劑AZ疫苗者第2劑可選擇BNT或莫德納。符合資格對象為11/18前已意願登記，也含混打。

第14期首開放AZ混打mRNA疫苗，共18萬3295人預約，上周六（20）開打，最新接種最新統計下午記者會有望說明。

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BNT第1劑對象為12歲以上，2009/11/25(含)前出生，BNT第2劑是10/28(含)前已接種BNT第1劑18歲以上，2003/12/31(含)前出生者。莫德納第1劑是18歲以上民眾，2003/12/31(含)前出生，莫德納第2劑則是10/28(含)前已接種莫德納第1劑18歲以上，2003/12/31(含)前出生者。

第2劑AZ或混打BNT/莫德納則是9/30(含)前已接種AZ第1劑18歲以上，2003/11/25(含)前出生。疫苗預約也採分流，BNT預約時間是1/23上午10時至11/24中午12時，AZ、莫德納是11/23下午2時至11/24中午12時，第15輪施打期間為11/25~12/1。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）