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快訊／指揮中心最新防疫旅館量能出爐　春節返鄉專案3.55萬房

▲▼行政院長蘇貞昌22日上午召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌22日上午召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者林銘翰／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日表示，春節返鄉專案持續擴增防疫旅館，預計可提升到3萬5500房供返國民眾預訂，行政院長蘇貞昌也請勞動部、衛福部及移民署針對外籍移工等特定族群，規劃疫苗施打作業。

行政院發言人羅秉成22上午發布新聞稿表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、疫苗施打情形以及春節返鄉專案整備情形等議題進行討論，與會者包括內政部次長陳宗彥、交通部次長陳彥伯、衛福部次長薛瑞元、疾管署副署長莊人祥、醫福會執行長王必勝、交通部觀光局副局長林信任等人。

指揮中心說明，全球疫情受到歐洲影響持續升溫，美洲呈現回溫趨勢，相較於此，我國國內本土疫情處於低點，社區風險穩定控制中，但境外移入病例檢出仍以Delta變異株為主，且周邊鄰近國家仍屬嚴峻，故建議仍需維持警覺性，並持續落實邊境嚴管及變異株監測。

▲每晚7000元起！六福萬怡10/9起轉防疫旅館　三餐吃得到烤鴨與牛排。（圖／六福萬怡提供）

▲防疫旅館。（示意圖／ETtoday資料照）

有關春節返鄉專案的執行情形，指揮中心表示，目前仍持續擴增防疫旅宿與集中檢疫所量能，預計可提升至3萬5500房供返國民眾預訂，疾管署也已在官網中設置「春節檢疫措施專案」網頁，提供民眾查詢入境檢疫方案說明、訂房須知及流程以及防疫旅宿查詢平台。

指揮中心指出，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為77.02%，第二劑為47.55%，劑次人口比為124.57（劑／每百人），共已施打約2916.7萬人次，為加速國內兩劑疫苗施打效率，提升國內整體防護力，將持續宣導鼓勵民眾施打。

蘇貞昌強調，防疫工作牽涉國家整體戰略安全，境內的任何破口都會影響到全體國民，鑑於我國周邊鄰近國家疫情仍屬嚴峻，相關邊境管制措施仍需按現有規劃持續進行。

蘇貞昌也說，目前國內疫苗充足，請指揮中心依規劃加速完整兩劑疫苗施打作業，適時讓民眾瞭解各地方政府的疫苗施打進度及情形，他也請勞動部、衛福部以及內政部移民署透過契約及相關行政管理措施，針對外籍移工等特定族群規劃疫苗施打作業。

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