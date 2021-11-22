超商店員規勸戴口罩遭刺死！指揮中心：以告示廣播取代口頭勸導

記者周姈姈／台北報導

繼屏東超商店員因勸導民眾戴口罩慘遭挖眼後，桃園也發生超商店員被刺身亡事件，41歲蔣姓紙雕師因不滿進超商被規勸戴口罩，就將29歲蔡姓超商店員刺死，對此，指揮中心今日表示，呼籲超商及店家第一線人員以自身安全為優先考量，以告示、廣播方式取代口頭宣導。

▲發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心發言人莊人祥表示，針對這起超商人員被刺殺案，指揮中心感謝超商及店家第一線人員防疫貢獻，呼籲以自身安全為優先考量，以告示、廣播方式取代口頭勸導，也建議利用下面2方式降低員工與客人發生衝突風險，第1為門口貼戴口罩的訊息，第2則是可用錄音廣播取代面對面勸導。

至於該如何處理這些不戴口罩進入超商的民眾，莊人祥提及，超商都有錄影監視器，可以直接舉報裁罰。

▲指揮中心感謝超商及店家第一線人員之防疫貢獻。（圖／指揮中心提供）



近日不斷發生超商店員因提醒民眾要戴口罩而遭攻擊事件，萊爾富也開第一槍宣布，因萊爾富店內、店外均有張貼相關防疫之提醒，已達到顧客防疫告知，即日起，對於未配戴口罩入店之顧客，將不再強制進行宣導與提醒。

全家則表示，為保護第一線夥伴人身安全，會再次提醒店舖，依疫情指揮中心「不勉強規勸戴口罩」原則辦理，若遇其他暴力衝突事件，同樣以保障自身安全為第一要務，並盡速報警處理。總部亦會重新檢視與強化，保護店員人身安全的相關措施。

OK mart指出，因應全台門市安全措施，過去於門市即設置警民連線sop，後續持續運作，並加強門市安全宣導。目前防疫政令仍需配合疫情指揮中心宣導相關措施，門市採禮貌勸導相關政令配合為主。夜班的部份，除了警民連線保護，在去年疫情關係，避免接觸且符合服務便利，在學校門市的部份也設置OKmini來支援夜班。