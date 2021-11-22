　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超商店員規勸戴口罩遭刺死！指揮中心：以告示廣播取代口頭勸導

記者周姈姈／台北報導

繼屏東超商店員因勸導民眾戴口罩慘遭挖眼後，桃園也發生超商店員被刺身亡事件，41歲蔣姓紙雕師因不滿進超商被規勸戴口罩，就將29歲蔡姓超商店員刺死，對此，指揮中心今日表示，呼籲超商及店家第一線人員以自身安全為優先考量，以告示、廣播方式取代口頭宣導。

▲▼11/8指揮中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心發言人莊人祥表示，針對這起超商人員被刺殺案，指揮中心感謝超商及店家第一線人員防疫貢獻，呼籲以自身安全為優先考量，以告示、廣播方式取代口頭勸導，也建議利用下面2方式降低員工與客人發生衝突風險，第1為門口貼戴口罩的訊息，第2則是可用錄音廣播取代面對面勸導。

至於該如何處理這些不戴口罩進入超商的民眾，莊人祥提及，超商都有錄影監視器，可以直接舉報裁罰。

▲▼指揮中心感謝超商及店家第一線人員之防疫貢獻。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心感謝超商及店家第一線人員之防疫貢獻。（圖／指揮中心提供）

近日不斷發生超商店員因提醒民眾要戴口罩而遭攻擊事件，萊爾富也開第一槍宣布，因萊爾富店內、店外均有張貼相關防疫之提醒，已達到顧客防疫告知，即日起，對於未配戴口罩入店之顧客，將不再強制進行宣導與提醒。

全家則表示，為保護第一線夥伴人身安全，會再次提醒店舖，依疫情指揮中心「不勉強規勸戴口罩」原則辦理，若遇其他暴力衝突事件，同樣以保障自身安全為第一要務，並盡速報警處理。總部亦會重新檢視與強化，保護店員人身安全的相關措施。

OK mart指出，因應全台門市安全措施，過去於門市即設置警民連線sop，後續持續運作，並加強門市安全宣導。目前防疫政令仍需配合疫情指揮中心宣導相關措施，門市採禮貌勸導相關政令配合為主。夜班的部份，除了警民連線保護，在去年疫情關係，避免接觸且符合服務便利，在學校門市的部份也設置OKmini來支援夜班。

►GORE-TEX仙女色外套現省3360元！

ET快訊
直擊／店員被刺死　新人女同事嘆：他人很好　
新店爸送小孩後被開2槍身亡　身分背景曝光
汪小菲被問「媽、老婆掉水裡救誰？」　回答遭罵翻
二級警戒再延長？　指揮中心給答案
鄧佳華新公司是「桃園電子大廠」！　超滿意福利：比較實在
大S問：後悔娶我嗎？　汪小菲愣5秒支吾吐「死亡答案」
超商店員遭刺死　指揮中心：以告示廣播取代口頭勸導
快訊／今本土+0　增3例境外移入
LIVE／第15輪明開放預約　指揮中心最新說明
大S千萬海島婚禮8亂象！　網笑「最精采喜劇片」：賓客全戲精

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

695例境外「累計261人突破性感染」　BNT80人最多！

打2劑疫苗才能參加跨年？指揮中心：除非縣市政府有特別防疫需求

2021鯤鯓王平安鹽祭　全國哈雷大會師為萬善爺進場做前導場面浩大

打疫苗後死亡增4人　3例莫德納、1例BNT！

今境外+3！2例突破性感染　曾完整接種科興和AZ疫苗

蔡明興染疫2週就出院！羅一鈞：不就個案單獨狀況說明

二級警戒再延長？羅一鈞透露：下週不會降級

第12屆IIIC國際創新發明賽　崑山科大智能防疫系統奪金

高端獲澳洲批准可申請EUA！莊人祥：是當地先放訊息　仍要自己申請

第三劑誰先打、何時開打？莊人祥：ACIP月底討論

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

花1個月終找到「卡石縫失蹤山友」　跑山獸見遺體嘆：不要忽略壞天氣

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

地勤裝卸人員一次整理45個行李　貨艙空間小＋全程彎腰超耗體力

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

695例境外「累計261人突破性感染」　BNT80人最多！

打2劑疫苗才能參加跨年？指揮中心：除非縣市政府有特別防疫需求

2021鯤鯓王平安鹽祭　全國哈雷大會師為萬善爺進場做前導場面浩大

打疫苗後死亡增4人　3例莫德納、1例BNT！

今境外+3！2例突破性感染　曾完整接種科興和AZ疫苗

蔡明興染疫2週就出院！羅一鈞：不就個案單獨狀況說明

二級警戒再延長？羅一鈞透露：下週不會降級

第12屆IIIC國際創新發明賽　崑山科大智能防疫系統奪金

高端獲澳洲批准可申請EUA！莊人祥：是當地先放訊息　仍要自己申請

第三劑誰先打、何時開打？莊人祥：ACIP月底討論

695例境外「累計261人突破性感染」　BNT80人最多！

「現在當車手等等警局走」ATM警語吸睛　永康警籲全民打詐顧荷包！

把女兒當性奴4年！單親狼父自認「情堪憫恕」　重判16年確定

直擊／店員被刺死！新人同事嘆：他人很好　超商今照常營業

直播主街頭搭訕追拍「哪個身材好」　陸專家：過分騷擾可原地報警

打2劑疫苗才能參加跨年？指揮中心：除非縣市政府有特別防疫需求

蔡其昌拜會朝野黨團盼本會期通過修法　陳金鋒等重要體育人出席

健美好手邱欽章奪職業賽亞軍　赴美征戰讓世界看見台灣

宋米秦隔6年復出「合作超大咖歌手」　牽線人竟是3歲女兒！

美國台灣觀測站／F-16V戰機來了！　台灣空軍躍升世界第15名

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

女生怕馬桶髒「半蹲上廁所」　泌尿女醫說母湯

被洗1星！勝王推2新品一碗3千　網讚超值

LINE免費貼圖來了！　8款快下載

快訊／2縣市大雨！今晚急凍探12度　全台降溫時間出爐

明天是小雪！6大禁忌曝光　命理師：恐誘發中風

醫揭原因：再選一次，我還是不會想AZ混打莫德納

北醫大期中考　被爆集體作弊爭議

台中供五停二後最大停水區域看這裡

小雪來了！強冷空氣今越晚越濕冷　今夜探12℃

山友嫌排雲餐難吃！玉管處慘遭反攻

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

快訊／大S、汪小菲協商離婚！

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

大S訴請離婚關鍵原因！汪小菲頻失控

大S「兒女處境很尷尬」被汪小菲狂踩底線！

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

全程不到10秒！咖啡豆進口商家門遇埋伏「槍決慘死」

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

60秒快閃搶百貨公司　80人搭25車逃逸畫面曝

冠軍跌破眼鏡！「懶癌末期患者」星座Top3

男猝死家中！爆肝月薪超傻眼

重機女神被前任踢爆「睡完我還想睡我兄弟」

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

更多

最夯影音

更多
中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了
黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面