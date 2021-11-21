國民黨公投說明桃園場　朱立倫籲鄉親「四個同意」反映民意

▲國民黨公投說明桃園場，黨主席朱立倫籲鄉親投下「四個同意」反映民意。（圖／李姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

四大公投案將於12月18日投票，國民黨在桃園最大的一場公投說明會，21日於中壢區龍岡森林公園舉行。黨主席朱立倫於宣講中，籲請鄉親於四大公投投下「四個同意」讓台灣更美麗。朱立倫說，國民黨將以螞蟻雄兵結合人民的力量，對抗民進黨動用各種資源和宣傳、模糊焦點、混淆視聽，國民黨一定會把人民的心聲反映出來。

▲▼國民黨公投說明桃園場，黨主席朱立倫籲鄉親投下「四個同意」。（圖／魯明哲辦公室提供）

朱立倫指出，民進黨最厲害的就是運用政府資源、運用各種力量來造成混淆視聽，他特別指名蔡英文「如果妳謙卑一點，願不願意來跟在野黨主席一起好好對談、好好辯論？就四個公投我們來好好討論一下，不要每天只是躲在讀稿機、躲在發言人之後，甚至動用各種資源來發動來混淆視聽。」

▲議長邱奕勝率黨籍市議員宣講四大公投為何要投下「四個同意」。（圖／魯明哲辦公室提供）

「反萊豬」公投領銜人、立委林為洲說，為了悍衛我們的食安、國人的健康，國民黨在立法院和民進黨多次溝通未果，現今我們只能用公民權，用公民投票最後一招，在1218公投投票日，投下「四個同意」。

▲桃園黨籍四位立委，同台宣講四大公投為何要投下「四個同意」。（圖／魯明哲辦公室提供）



立委江啟臣指出，「公投綁大選」不只省下錢，省下社會成本，還可以充分表達民意。前立委陳學聖談「珍愛藻礁」表示，講藻礁就要講感恩，國民黨是最早關心藻礁的政黨，在他時任縣府文化局長時，觀音和新屋的朋友帶他認識藻礁，讓他了解桃園珍貴的藻礁，並痛批蔡英文總統和鄭文燦市長，過去曾誓言守護藻礁、永不妥協，現在卻因為蓋三接要將藻礁斷手斷腳，對過去所講的話不認帳，籲請民眾1218投下同意珍愛藻礁，守護桃園人的海岸和海洋資源。

「重啟核四」公投領銜人黃士修一上台宣講，即受到台下熱情民眾高呼加油聲歡迎。黃士修說，他是台中人，台中因中火飽受空污，「重啟核四」案是不希望桃園重蹈台中受到空污的覆徹！「重啟核四」就要讓全民有充足的電力、乾淨的能源和便宜的電價。

「反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁、重啟核四、」四大公投桃園場活動，由國民黨桃園四位立委魯明哲、呂玉玲、萬美玲、張育美和市議會議長邱奕勝與支持四大公投投同意票的各級民代共同舉辦。包括：中廣董事長趙少康、前台北市長郝龍斌、立委江啟臣、立委林為洲、前立委陳學聖、台北市議員羅智強、台南市議員謝龍介等藍營政壇大咖到場宣講，吸引數千民眾參加。